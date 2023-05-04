1.2萬光年外 恆星「大口」吞噬行星 50億年後地球同樣命運

一顆行星逐漸被巨大恆星所吞噬的畫面。(美聯社)

天文學家首度「目睹」恆星吞噬行星的場面，並說星體誕生到滅亡的過程大致如此，50億年後地球也會遭遇同樣命運，被太陽一吞而盡。

天文學家發表在3日出刊的「自然」期刊的研究報告指出，離地球1.2萬光年外的Aguila星雲附近，約1到1.5萬年前，一顆體積約木星般大小的氣團行星被同一星系的恆星一口吞噬。這顆像太陽一樣的恆星不斷噴火已數億年，體積越變越大，膨脹了數百倍，最後把附近的行星一舉吞沒。

報告指出，任何星系的發展，最後都難逃這樣的結局。當太陽變成「紅色巨人」規模時，離它最近的四顆行星，水星、金星、地球和火星 、也終將被吞噬。報告作者、哈佛-史密森尼天文物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)研究員麥克勞德(Morgan MacLeod)說，「差堪安慰的是，這要50億年後才會發生。」

這顆吞食行星的巨獸星齡大約100億歲，研究人員說，當行星被大火球吞沒時，迸出一道烈焰，隨後從火球噴出綿延不斷的星塵長河，這陣久久不散的太空 塵在冰冷的紅外線影像中格外閃閃發亮。

報告指出，過去天文學界雖曾觀察到恆星吞噬行星的跡象，但這是人類第一次目睹「吞噬現場」狀況。

麻省理工學院研究員奇夏雷德(Kishalay De)三年前在檢視加州 理工學院在夏威夷波拉馬天文觀察台掃描太空的圖像時，發現這個「閃亮爆發」現象，經整合更多天文觀察紀錄和資料後，研究人員解開了謎底：這不是恆星吞沒恆星，而是恆星吞噬自己星系內的行星。

加州理工研究員卡斯里瓦爾(Mansi Kasliwal)說，從星球數十億年的壽命來看，被吞噬的過程，不過一瞬間就結束了。

恆星年壽將盡，吞滅其他星體的事例，在我們的銀河系就屢見不鮮，不過有些恆星的光線遭到附近行星的化學特性汙染，顯現在我們眼前的，是整個世界被消化後的樣貌。科學界也觀察到好幾百個軌道很小的行星，註定未來會掉入紅色恆星的半徑範圍而灰飛煙滅。