我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

1.2萬光年外 恆星「大口」吞噬行星 50億年後地球同樣命運

記者張聲肇／綜合報導
一顆行星逐漸被巨大恆星所吞噬的畫面。(美聯社)
一顆行星逐漸被巨大恆星所吞噬的畫面。(美聯社)

天文學家首度「目睹」恆星吞噬行星的場面，並說星體誕生到滅亡的過程大致如此，50億年後地球也會遭遇同樣命運，被太陽一吞而盡。

天文學家發表在3日出刊的「自然」期刊的研究報告指出，離地球1.2萬光年外的Aguila星雲附近，約1到1.5萬年前，一顆體積約木星般大小的氣團行星被同一星系的恆星一口吞噬。這顆像太陽一樣的恆星不斷噴火已數億年，體積越變越大，膨脹了數百倍，最後把附近的行星一舉吞沒。

報告指出，任何星系的發展，最後都難逃這樣的結局。當太陽變成「紅色巨人」規模時，離它最近的四顆行星，水星、金星、地球和火星、也終將被吞噬。報告作者、哈佛-史密森尼天文物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)研究員麥克勞德(Morgan MacLeod)說，「差堪安慰的是，這要50億年後才會發生。」

這顆吞食行星的巨獸星齡大約100億歲，研究人員說，當行星被大火球吞沒時，迸出一道烈焰，隨後從火球噴出綿延不斷的星塵長河，這陣久久不散的太空塵在冰冷的紅外線影像中格外閃閃發亮。

報告指出，過去天文學界雖曾觀察到恆星吞噬行星的跡象，但這是人類第一次目睹「吞噬現場」狀況。

麻省理工學院研究員奇夏雷德(Kishalay De)三年前在檢視加州理工學院在夏威夷波拉馬天文觀察台掃描太空的圖像時，發現這個「閃亮爆發」現象，經整合更多天文觀察紀錄和資料後，研究人員解開了謎底：這不是恆星吞沒恆星，而是恆星吞噬自己星系內的行星。

加州理工研究員卡斯里瓦爾(Mansi Kasliwal)說，從星球數十億年的壽命來看，被吞噬的過程，不過一瞬間就結束了。

恆星年壽將盡，吞滅其他星體的事例，在我們的銀河系就屢見不鮮，不過有些恆星的光線遭到附近行星的化學特性汙染，顯現在我們眼前的，是整個世界被消化後的樣貌。科學界也觀察到好幾百個軌道很小的行星，註定未來會掉入紅色恆星的半徑範圍而灰飛煙滅。

加州 太空 火星

上一則

疫後8年級學生歷史、公民成績 降至最低水平

下一則

大麻菸亂丟 寵物誤食案例遽增 過去5年增3倍

延伸閱讀

科學家首目擊 垂死恆星「一口吞掉」行星…50億年後地球同樣命運

科學家首目擊 垂死恆星「一口吞掉」行星…50億年後地球同樣命運
看見北極光 北加每年可能達數次

看見北極光 北加每年可能達數次
中國公布小行星防禦任務計畫 2030年進行動能撞擊

中國公布小行星防禦任務計畫 2030年進行動能撞擊
地球日促環保 同心會辦繪畫手工賽

地球日促環保 同心會辦繪畫手工賽

熱門新聞

德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

2023-04-29 21:55
一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

2023-04-29 11:21
取自YouTube

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

2023-04-27 15:57
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

2023-04-28 23:18
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情