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疫後8年級學生歷史、公民成績 降至最低水平

記者胡玉立／綜合報導
教育部3日公佈去年全國八年級學生的美國歷史和公民知識考試結果，成績降至空前最低水平。(美聯社)
教育部3日公佈去年全國八年級學生的美國歷史和公民知識考試結果，成績降至空前最低水平。(美聯社)

教育部3日公布去年八年級學生的美國歷史和公民考試結果，成績降至史上最低水平；這是疫情以來首次發布美國歷史和公民成績；被稱為「國家成績單」的「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)顯示，學生知識水準下降，逆轉了自1990年代以來的進步成果。

數據顯示，13%八年級學生美國歷史成績達熟練標準；約五分之一學生公民成績達到或超過熟練水平。31%的八年級學生公民成績低於基本水平，這些學生無法正確識別憲政政府共同特徵等基礎知識問題。NAEP評估的所有科目中，美國歷史分數達熟練水平的比例最低，公民次之。

全國教育統計中心(National Center for Education Statistics)主任佩姬·卡爾(Peggy Carr)表示，她對八年級學生的美國歷史和公民成績感到震驚，這些成績「與其他科目相比，低得可悲」，「如此數據值得全國關注。我們民主政治的健康，取決於有教養和投入參與的公民。」

去年10月公布的聯邦測試結果顯示，數學成績出現歷來最大跌幅，全國閱讀成績下降，抹殺了過去30年增長的成績。

2022年八年級學生美國歷史平均分數是258分(滿分500分)，比2018年低五分，比1994年該測試第一次舉辦時的平均分低一分。2022年八年級學生公民平均分數是150分(滿分300分)，比2018年低兩分，與1998年該測試第一年的平均分數相同。

美國歷史協會(American Historical Association)執行總監格羅斯曼(James Grossman)表示，分數下降反映出美國學校教授的歷史和公民課程質量均下降，而政治上的尖刻對立加劇了這種情況。

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