大麻菸亂丟 寵物誤食案例遽增 過去5年增3倍

邦迪和他的主人布里格斯；現在布里格斯遛狗時，總是處於緊張狀態。「我一直在看地面，結果發現丟棄的大麻菸捲無處不在。」(美聯社)

第一家合法休閒用大麻藥房去年在紐約市 等地開業、人們可露天吸食大麻後，越來越多家犬在路上誤食人們丟棄的大麻菸捲和大麻食品，此現象引起獸醫和寵物主人的高度警覺；面對寵物大麻中毒事件急劇上升，他們譴責癮君子「亂丟大麻垃圾」造成危害。

美聯社報導，全美已有21州將娛樂用途大麻合法化 。美國防止虐待動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)表示，2021年動物誤食大麻中毒案例約6200起，去年增加了11%，過去五年間則增加了三倍。

紐約市獸醫阿塔斯(Amy Attas)說，大麻中毒很少致命，以前也很少發生在寵物身上，但光是今年前三個月，她就接到6宗病例，過去30年她處理的病例也就這麼多；凸顯問題正日益擴大。

「現在這種情況普遍到令人難以置信；都是因為人們在街上吸食大麻後，隨手丟棄剩下的菸捲，」阿塔斯說：「這問題很大，因為狗會吃掉那些東西。」

許多情況下，寵物主人並不知道自己的愛犬誤食大麻，即便出現中毒跡象，主人也未必明白發生了什麼事。

紐約市民布里格斯(Colleen Briggs)飼養的8個月大貴賓犬邦迪(Bondi)，迄今已中毒三次，第一次是去年秋天。那次，邦迪剛散步回來就開始跌跌撞撞，頭搖搖晃晃，很快就幾乎站不住了。她趕緊把邦迪送到獸醫診所。幸好醫生很快作出診斷：邦迪誤食了大麻。

「邦迪只是在做他平常散步時做的事——探索，嗅聞，」布里格斯說。儘管現在她遛狗變得更警惕，但她承認，邦迪第二次生病時，她一定分了心。那一次，她讓邦迪度過嗨過頭的片刻，慢慢復元。

自從接二連三發生狀況，現在布里格斯遛狗時，總是處於緊張狀態。「我一直在看地面，結果發現丟棄的大麻菸捲無處不在，」她說：「有一次，還是我抓住邦迪，把菸捲從他嘴裡挖了出來。」