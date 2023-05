大麻菸亂丟 寵物誤食案例遽增 過去5年增3倍

邦迪和他的主人布里格斯;現在布里格斯遛狗時,總是處於緊張狀態。「我一直在看地面,結果發現丟棄的大麻菸捲無處不在。」(美聯社)

第一家合法休閒用大麻藥房去年在紐約市 等地開業、人們可露天吸食大麻後,越來越多家犬在路上誤食人們丟棄的大麻菸捲和大麻食品,此現象引起獸醫和寵物主人的高度警覺;面對寵物大麻中毒事件急劇上升,他們譴責癮君子「亂丟大麻垃圾」造成危害。

美聯社報導,全美已有21州將娛樂用途大麻合法化 。美國防止虐待動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)表示,2021年動物誤食大麻中毒案例約6200起,去年增加了11%,過去五年間則增加了三倍。

紐約市獸醫阿塔斯(Amy Attas)說,大麻中毒很少致命,以前也很少發生在寵物身上,但光是今年前三個月,她就接到6宗病例,過去30年她處理的病例也就這麼多;凸顯問題正日益擴大。

「現在這種情況普遍到令人難以置信;都是因為人們在街上吸食大麻後,隨手丟棄剩下的菸捲,」阿塔斯說:「這問題很大,因為狗會吃掉那些東西。」

許多情況下,寵物主人並不知道自己的愛犬誤食大麻,即便出現中毒跡象,主人也未必明白發生了什麼事。

紐約市民布里格斯(Colleen Briggs)飼養的8個月大貴賓犬邦迪(Bondi),迄今已中毒三次,第一次是去年秋天。那次,邦迪剛散步回來就開始跌跌撞撞,頭搖搖晃晃,很快就幾乎站不住了。她趕緊把邦迪送到獸醫診所。幸好醫生很快作出診斷:邦迪誤食了大麻。

「邦迪只是在做他平常散步時做的事——探索,嗅聞,」布里格斯說。儘管現在她遛狗變得更警惕,但她承認,邦迪第二次生病時,她一定分了心。那一次,她讓邦迪度過嗨過頭的片刻,慢慢復元。

自從接二連三發生狀況,現在布里格斯遛狗時,總是處於緊張狀態。「我一直在看地面,結果發現丟棄的大麻菸捲無處不在,」她說:「有一次,還是我抓住邦迪,把菸捲從他嘴裡挖了出來。」