史上最大網路掃毒 跨國逮288人 沒收逾1800磅毒品

司法部長加蘭德2日宣布，「史上最大規模」取締網路販毒行動告一階段，總共在八個國家逮捕288人，沒入逾1800磅大麻和芬太尼等毒品。(美聯社)

司法部 2日宣布，「史上最大規模」取締網路販毒行動告一階段，總共在八個國家逮捕288人，沒收逾1800磅大麻和芬太尼(Fentanyl)等毒品 。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，2021年10月發動「網路掃毒」行動，針對美國、南美和歐洲的網路販毒業者，取締不法交易。

司法部說，多國執法單位合作經年，總共查獲沒收1874磅毒品，包括140磅芬太尼和摻了芬太尼的毒品，5340萬元現金和加密貨幣。政府網站指出，芬太尼類鴉片藥物濫用，僅2021年就在美國造成7萬1238人死亡。

加蘭德說，美國執法人員在這波取締行動當中，逮捕了153人，沒入20萬顆芬太尼丸。

美國政府打擊網路販毒、洗錢等非法活動，去年關閉世界最大的黑網Hydra交易中心，沒收其伺服器，中斷其偷竊身分、毒品交易等業務。俄語系國家的毒犯最常利用Hydra進行交易和洗錢。

上月，聯邦檢察官起訴28名墨西哥 Sinaloa販毒組織成員及合夥人，包括前首領古茲曼(Joaquín "El Chapo" Guzmán)的三個兒子，罪名是主持走私芬太尼到美國境內的業務。

加蘭德說儘管聯邦嚴厲執法，讓毒品市場一一解體，毒犯仍不斷湧往新的交易平台；這次行動雖然大有斬獲，「我們還是要使勁地打擊下去」。

聯邦調查局(FBI)副局長艾巴提(Paul Abbate)說，毒梟把暗黑網路的網站當作「一條鞭」式交易所，政府動用30個聯邦檢察官辦公室和16個FBI地方分站參加這次緝毒行動，務必要斷絕害死許多美國人的芬太尼來源。

加蘭德說，墨西哥未參與這次緝毒行動，美國需要墨西哥「所有形式」的合作。墨國總統說，芬太尼氾濫是美國「獨特」的問題，與墨國無關。