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蕭美琴、鄧振中 拜會貿易代表署 雙方都滿意美台貿易談判進展

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國行政院政務委員鄧振中(左)與駐美代表蕭美琴2日在華府拜會貿易代表署，洽談美台貿易倡議。圖為兩人離開貿易代表署。(記者張文馨／攝影)
中華民國行政院政務委員鄧振中(左)與駐美代表蕭美琴2日在華府拜會貿易代表署，洽談美台貿易倡議。圖為兩人離開貿易代表署。(記者張文馨／攝影)

中華民國行政院政務委員鄧振中與駐美代表蕭美琴2日赴美國貿易代表署(USTR)拜會美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)，鄧振中會後表示，雙方官員都滿意美台21世紀貿易倡議的目前談判進展，會中討論下一步如何進行；但並未觸及何時簽署第一階段協議或者啟動第二階段談判。

鄧振中一行在2日下午4時過後進入USTR，5時許離開，鄧振中說，美台雙方均正面看待貿易倡議，目前結構沒問題，後續有些行政手續，以及對國內的溝通還要時間，若確定要簽署第一階段協議時會宣布。

鄧振中對會談氣氛抱持正面看法，但並未透露美台21世紀貿易倡議何時會有下一步進展；他只談到未來與USTR就貿易倡議開會，可能會採視訊和實體會議交互進行。

美台21世紀貿易倡議自去年6月宣布成立以來，備受外界關注。根據USTR新聞稿，雙方去年11月在紐約舉行「概念性討論」（conceptual discussions），今年1月舉行「談判回合」（negotiating round）會議，雙方在11個議題中的4個達成共識，分別為貿易便利化、反貪汙、中小企業和執行監管。

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