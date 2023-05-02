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杭特拜登烏克蘭案 國務卿布林肯恐有偽證之嫌

編譯潘勛／綜合1日電
新證據顯示，國務卿布林肯與其任職內閣擔任秘書的妻子伊凡‧萊恩都捲入烏克蘭天然氣公司Burisma企圖影響聯邦官員的密謀，但對國會作證時卻稱一無所悉。(美聯社)
新證據顯示，國務卿布林肯與其任職內閣擔任秘書的妻子伊凡‧萊恩都捲入烏克蘭天然氣公司Burisma企圖影響聯邦官員的密謀，但對國會作證時卻稱一無所悉。(美聯社)

新證據顯示，國務卿布林肯(Tony Blinken)與其任職拜登政府內閣秘書的妻子伊凡‧萊恩(Evan Ryan)都捲入烏克蘭天然氣公司Burisma企圖影響聯邦官員的密謀，而且可能早知道拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)在Burisma擔任董事一事，但布林肯2020年在參院宣誓作證時，聲稱自己一無所知，恐有偽證之嫌。

每日郵報(Daily Mail)1日報導，布林肯作證時宣稱自己對杭特在Burisma擔任董事「並不知情」，也不認識「藍星戰略」(Blue Star Strategies)顧問公司；藍星戰略是民主黨顧問機構，2015年被Burisma聘用來改善該公司在華府形象。

國務院電子郵件指出，布林肯2016年7月左右擔任助理國務卿時(拜登時為副總統)，曾與藍星的執行長凱倫‧特拉蒙塔諾(Karen Tramontano)在一場政治造勢交談過，另同意安排時間與她去喝咖啡，討論「一些我們看見在烏克蘭發生的麻煩事」。

此外，從杭特筆電中發現的2016年7月14日電郵指出，杭特曾會見布林肯之妻，試著確定他會接到特拉蒙塔諾及其營運長莎莉‧潘特(Sally Painter)的電話，還有2015年7月跟布林肯在國務院的辦公室會面。

目前沒有證據指布林肯與萊恩試著代表Burisma改變美國的政策。

但共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)指控，布林肯2020年宣誓作證時，聲稱自己與藍星戰略的公關活動無關，「當著國會厚顏無恥撒謊」。

眾院司法委員會4月收到證詞，稱布林肯出力策畫，商請30多位情報界高層發聯名函，稱杭特的筆電內容，是俄羅斯搶在2020年選舉前進行的假消息攻勢，企圖影響美國大選。到共和黨掌控眾院多個委員會 ，進行調查後，布林肯早先與拜登父子的關係，才公諸外界。

每日郵報表示，由國務院及杭特筆電取得的電郵，均意味布林肯對於杭特勾當的知情程度，要大於以往所透露。

布林肯2020年12月在參院國土安全委員會的調查會上，曾受到強生、葛拉斯理(Chuck Grassley)兩共和黨籍參議員的嚴厲質詢。

杭特2014年4月加入Burisma公司董事會；當時美國官方與英國執法單位正以金融犯罪罪嫌，偵辦Burisma的老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)。

布林肯 杭特‧拜登 國務院

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