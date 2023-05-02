伊州沙塵暴釀禍 多起車輛連環撞 6死30傷

沙塵暴襲擊伊利諾州中部，55號州際公路部分路段能見度瞬間降為零，導致數十輛汽車追撞，造成至少六人死亡，逾30人受傷。(路透)

伊利諾州警察 廳1日表示，當天上午位於伊州 南部的55號州際公路遭遇沙塵暴，導致多起連環車禍 ，造成30多人受傷，至少六人死亡。伊州警方說，事發時由於風速過快，農田裡的沙土被吹到高速公路上，致使公路能見度降低而釀禍。

警察廳表示，1日上午11時之前，已經至少有30多輛商用車以及40到60輛轎車捲入車禍，警方說，所有六起死亡事故，都是發生在北向車道。

伊利諾州州警警監斯塔瑞克(Ryan Starrick)表示至少有6人罹難，超過30人送醫治療，傷勢從輕傷到生命危險程度的重傷都有，傷者年齡範圍從2歲到80歲不等。

據斯塔瑞克指出，55號州際公路上蔓延兩哩的路段，發生多起事故，至少涉及40至60輛客車、30輛商用車，以及兩台連結式卡車起火燃燒。伊州警察廳表示，高速路從63哩到80哩處的雙向車道都全部關閉。事發後，被燒毀的卡車、脫節的拖車以及各種殘缺不全的車輛，散落在高速公路上。

桑格蒙郡南部及蒙哥馬利郡北部的55號州際公路路段將持續關閉，直到官方完成調查與清理工作。運輸廳說，由於需要清除的車輛太多，預計到2日下午才會重新開放該區的55號公路。

伊利諾伊州州警新聞稿說明，車禍的起因是強風將附近農田的沙塵吹至公路上，導致零能見度。照片顯示高速公路空中瀰漫厚重的土黃沙塵風暴，車子起火的煙霧與沙塵混合。

蒙哥馬利郡緊急管理局(Emergency Management Agency)局長史考特(Kevin Schott)表示，受到沙塵影響，第一線救難人員執行任務時格外困難，每個人的眼睛裡都是沙塵，「現場情況艱難，這一狀況很難事先加以訓練應對，我們沒有實際經歷過。」

史考特說在厚重的沙塵中，第一線人員看到多輛車起火，救難人員必須逐一搜索每一輛車，檢查車上是否有人受困或只是停靠路邊，並確認傷亡。

伊利諾伊州林肯(Lincoln)國家氣象局於中部時間下午1時25分發布沙塵警報。

警報聲明：「預計能見度將嚴重受限，此時出行具危險性且可能危及生命。」

警報還提醒，患有呼吸系統問題的人應待在室內直到沙塵暴通過。