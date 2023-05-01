慶祝亞太月 美泰兒推「亞裔芭比」原型是黃柳霜

5月是亞太裔傳統月，玩具大廠美泰兒以華裔好萊塢的傳奇女星黃柳霜為原型，1日推出最新一款的亞裔芭比娃娃，構想來自1934年好萊塢電影「石灰屋藍調」內的女主角旗袍造型。(美聯社)

5月是「亞太裔傳統月」，芭比娃娃製造商「美泰兒」(Mattel)1日宣布推出「亞裔芭比」娃娃來慶祝亞太月，其原型來自好萊塢 傳奇華裔演員黃柳霜(Anna May Wong)；此外，白宮 也發布歡慶「亞太裔傳統月」的公告並舉辦一系列活動，肯定亞太裔在美國社會的貢獻。

黃柳霜成為25美分紀念硬幣肖像後六個月，再度成為亞裔芭比原型；黃柳霜芭比娃娃的設計具備她招牌劉海、眉毛和精心修剪的指甲，身穿紅色長袍，胸前則有閃亮的金龍圖騰，靈感來自黃柳霜在1934年電影「萊姆豪斯藍調」(Limehouse Blues)中的造型。

5月是亞太裔傳統月，玩具大廠美泰兒以華裔好萊塢的傳奇女星黃柳霜為原型，1日推出最新一款的亞裔芭比娃娃，構想來自1934年好萊塢電影「石灰屋藍調」內的女主角 旗袍造型。(美聯社)

黃柳霜的姪女黃安娜(Anna Wong，音譯)與美泰兒密切合作，打造黃柳霜芭比的模樣；她透過電郵告訴美聯社說：「我從未遲疑，很榮幸也很興奮，我想確保她的容貌與衣著正確，而他們做到了。」

好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。（亞博館提供）

黃安娜自述兒時擁有一個芭比、一個芭比妹妹，以及一組芭比夢幻屋及其座車；她慶幸亞裔幼童如今有一尊膚色和他們一樣的芭比。

黃柳霜芭比是芭比「激勵人心的女性系列」(Inspiring Women Series)的商品之一，此系列其他芭比包括女性飛行先驅愛蜜莉亞‧艾爾哈特(Amelia Earhart)和墨西哥已故女畫家芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo)。

5月是亞太裔傳統月，玩具大廠美泰兒以華裔好萊塢的傳奇女星黃柳霜為原型，1日推出最新一款的亞裔芭比娃娃，構想來自1934年好萊塢電影「石灰屋藍調」內的女主角 旗袍造型。(美聯社)

美泰兒芭比娃娃部門全球負責人麥克奈特(Lisa McKnight)說：「作為第一個領銜言出美國電視節目的亞裔演員 ，她的堅持不懈打破性別格與亞太裔(AAPI)在影劇圈的障礙，非常適合納入激勵人心的女性系列。」

聯邦眾議員孟昭文和紐約州參議員曲怡文都肯定美泰兒公司重視亞裔是「好的開始」，也肯定黃柳霜身為「亞裔先驅」的形象。但也有年輕人表示，並不認識黃柳霜。

黃柳霜1905年生於洛杉磯，父輩在華埠經營洗衣店。她青少年時期出道，參演60多部電影與默片。黃柳霜在演藝圈廣受好評，1960年成為首位在好萊塢星光大道上留名的亞裔女星；1961年，56歲的黃柳霜過世，「紐約時報」訃聞形容她是好萊塢黃金時代中令人難忘的角色。

白宮1日發布歡慶「亞太裔傳統月」的公告，肯定亞太裔在美國社會的貢獻，但也遺憾針對亞太裔的種族歧視、騷擾和仇恨犯罪仍頻繁發生，包括今年造成多名亞裔罹難的大規模槍案。

白宮另強調拜登政府為亞太裔勞工及企業家創造的經濟與就業機會，透過行政命令與貸款資金等方式，促進多元族群公平發展的機會。