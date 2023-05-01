十多年懸案 拉美裔、非裔2青年坐同一佛州警員車後失蹤

拉丁裔桑托斯(左)和非裔威廉斯分別在2003、2004年坐上同一名警官的警車後，失蹤至今。(警方檔案)

19年前佛州柯里爾郡(Collier County)拉丁裔、非裔 兩名青年分別坐上郡警局白人警官凱爾金斯(Steven Calkins)的車，警官說都載兩人前往某便利商店，但兩名青年自此不復見蹤影，檢方曾往種族仇恨命案方向偵辦，但這麼多年來奇案一直懸著無法偵破，令人稱奇之餘，也寒顫不止。

有線電視新聞網(CNN)報導，拉丁裔桑托斯(Felipe Santos)、非裔威廉 斯(Terrance Williams)這兩名青年，都在2003、2004年分別坐上凱爾金斯警官的警車，時隔三個月；凱爾金斯宣稱，自己只是順道把兩男載去Circle K.便利商店。

但他們自此杳無音訊。威廉斯及桑托斯有個共通點，便是一直開車不守法。另外，沒證據說兩人抵達那個便利商店。

聯邦助理檢察官莫利(Doug Molloy)當年率領跨局處團隊偵辦，方向是種族仇恨罪，表示依他所見，兩名青年被殺害的原因，就是膚色。

郡警局的調查員整理證據，判定凱爾金斯對他邂逅威廉斯沒說實話。一名調查員列舉清單，指出凱爾金斯對他碰見威廉斯那一天的陳述，有20多條不實或不吻合之處。

2004年8月，也就是威廉斯失蹤約七個月，時任警長的杭特(Don Hunter)開除凱爾金斯。

同一時間，調查員繼續工作，搜索兩名青年最後一次被人見到地點的森林及溪流。他們把追蹤裝置安在凱爾金斯的汽車 ，還對汽車做徹底的刑事檢驗，特別留心行李箱。但都沒找到桑托斯或威廉斯的蛛絲馬跡。

聯邦調查局發了封罪嫌信給凱爾金斯，要他回答聯邦大陪審團有關兩青年失蹤的問題。凱爾金斯婉拒。調查員的懷疑，並未導致立案因由。沒人能證明發生了仇恨犯罪，或者到底有沒有犯罪。凱爾金斯多次否認傷害兩名青年，也從沒被刑事起訴。

凱爾金斯現年68歲，據說住在愛阿華州，他透過律師多次婉拒CNN的採訪邀約。

威廉斯及桑托斯的親友都沒忘記兩人；桑托斯的父母表示，就算找到遺體也好，可以為兒子辦基督教葬禮，有地方為他哭泣、祭拜。但本案毫無頭緒，陷入僵局，無從得悉到底發生什麼事。