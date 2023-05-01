密州反性別確認健康照顧 跨性別者從台灣網購藥自救

密蘇里州跨性別女子艾琳．史蒂爾手持一盒從台灣網購的雄激素阻斷藥。(美聯社)

密蘇里州共和黨 籍州檢察長貝里(Andrew Bailey)日前公布一項史無前例的緊急狀態，嚴格限制對未成年人與成年人的「健康照護」，波及該州跨性別 者的醫療權益，不得不自力救濟，甚至從台灣網購需要的賀爾蒙藥物。

在密州共和黨人發布擴大反性別確認健康照顧後，聖彼得斯(St. Peters)26歲的艾琳．史蒂爾(Erin Stille)趕緊上網搜尋海外醫藥平台，作為自力救濟的最後手段，以確保可以繼續服用荷爾蒙藥物，最後史蒂爾找到一家台灣藥商並匯款300元，購買六個月份的雌激素貼片和雄激素阻斷藥。

在等待到貨的三周內，史蒂爾很擔心自己受騙，直到包裹送抵家門，才鬆了一口氣，「為了把握機會，我的錢可能會被騙走，但我無能為力，不過我還是認為好處多於風險。」

密州反性別確認照護規定，要求跨性別者在服用青春期阻滯劑、賀爾蒙或接受手術 等其他治療方式前，必須經歷為期三年的性別不穩定時期監控紀錄，並且在18個月或更長期限內，接受至少15小時精神治療。

州檢察長貝里主張反性別確認照護規定，旨在保護州民、尤其是未成年人免受實驗性治療傷害，但事實上，青春期阻滯劑和性激素已經是上市數十年的處方藥，也是跨性別者必須長期服用的藥物。

密州部分醫療院所為了不想招來麻煩，已打算減少對跨性別者的治療。

另一方面，為了避免非自願性停藥造成的後遺症，「自己動手賀爾蒙替代療法」(Do-it-yourself hormone replacement therapy)恐將成為跨性別者自立自救的最後手段，引起醫界人士憂心。內分泌學會(Endocrine Society)首席醫學長拉許(Robert Lash)表示，在沒有充分監管的情況下，患者自行服用賀爾蒙可能「非常危險」，尤其是服用睾丸激素的人來說危險性更高。