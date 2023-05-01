我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

密州反性別確認健康照顧 跨性別者從台灣網購藥自救

編譯俞仲慈／綜合30日電
密蘇里州跨性別女子艾琳．史蒂爾手持一盒從台灣網購的雄激素阻斷藥。(美聯社)
密蘇里州跨性別女子艾琳．史蒂爾手持一盒從台灣網購的雄激素阻斷藥。(美聯社)

密蘇里州共和黨籍州檢察長貝里(Andrew Bailey)日前公布一項史無前例的緊急狀態，嚴格限制對未成年人與成年人的「健康照護」，波及該州跨性別者的醫療權益，不得不自力救濟，甚至從台灣網購需要的賀爾蒙藥物。

在密州共和黨人發布擴大反性別確認健康照顧後，聖彼得斯(St. Peters)26歲的艾琳．史蒂爾(Erin Stille)趕緊上網搜尋海外醫藥平台，作為自力救濟的最後手段，以確保可以繼續服用荷爾蒙藥物，最後史蒂爾找到一家台灣藥商並匯款300元，購買六個月份的雌激素貼片和雄激素阻斷藥。 

在等待到貨的三周內，史蒂爾很擔心自己受騙，直到包裹送抵家門，才鬆了一口氣，「為了把握機會，我的錢可能會被騙走，但我無能為力，不過我還是認為好處多於風險。」

密州反性別確認照護規定，要求跨性別者在服用青春期阻滯劑、賀爾蒙或接受手術等其他治療方式前，必須經歷為期三年的性別不穩定時期監控紀錄，並且在18個月或更長期限內，接受至少15小時精神治療。

州檢察長貝里主張反性別確認照護規定，旨在保護州民、尤其是未成年人免受實驗性治療傷害，但事實上，青春期阻滯劑和性激素已經是上市數十年的處方藥，也是跨性別者必須長期服用的藥物。

密州部分醫療院所為了不想招來麻煩，已打算減少對跨性別者的治療。

另一方面，為了避免非自願性停藥造成的後遺症，「自己動手賀爾蒙替代療法」(Do-it-yourself hormone replacement therapy)恐將成為跨性別者自立自救的最後手段，引起醫界人士憂心。內分泌學會(Endocrine Society)首席醫學長拉許(Robert Lash)表示，在沒有充分監管的情況下，患者自行服用賀爾蒙可能「非常危險」，尤其是服用睾丸激素的人來說危險性更高。

跨性別 共和黨 手術

上一則

北達科他州州長簽法案禁墮胎 懷孕6周內例外

下一則

十多年懸案 拉美裔、非裔2青年坐同一佛州警員車後失蹤

延伸閱讀

密州16歲非裔 按錯門鈴遭槍擊 倒地後白人屋主再補一槍

密州16歲非裔 按錯門鈴遭槍擊 倒地後白人屋主再補一槍
科技業富豪紛紛投資 抗老藥估最快5年上市

科技業富豪紛紛投資 抗老藥估最快5年上市
美中關係緊張 中資電池密州建電廠蒙陰影

美中關係緊張 中資電池密州建電廠蒙陰影
美中關係緊張 中資密州建電池廠蒙陰影

美中關係緊張 中資密州建電池廠蒙陰影

熱門新聞

猖獗的盜竊問題已造成沃爾瑪(Walmart)等大型零售商嚴重損失，而被迫關閉部分城市的分店。(美聯社)

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

2023-04-23 14:18
2020年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓，投書批評眾院議長麥卡錫。(路透)

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

2023-04-24 09:10
Bed Bath& Beyond23日宣布在新澤西州申請破產保護。(美聯社)

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

2023-04-23 20:18
德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

2023-04-29 21:55
一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

2023-04-29 11:21
取自YouTube

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

2023-04-27 15:57

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊