國家情報總監報告：FBI去年監聽民眾電話、電郵 劇減

國家情報總監辦公室年度報告指出，聯邦調查局去年對國人的監聽由數百萬次減為約12萬次。圖為國家情報總監海恩斯。(美聯社)

「國家情報總監辦公室」(ODNI)年度報告指出，聯邦調查局(FBI)去年對國人的電話、電子郵件及簡訊偷聽監看，由數百萬次減為約12萬次，原因很多，有內規改革、國安調查方式改變，此外偵監俄國駭客 攻擊行動減少。

華爾街日報(WSJ)報導，國家情報總監辦公室年報28日公布；聯調局高官指出2021年很大一部分監聽，在找出俄國不明駭客攻擊美國關鍵基礎設施、可能的被害人，其他因素包括疑似外國間諜 通訊的做法改變，以及科技的進步。

報告指出，由2021年12月到2022年11月，聯調局無證監聽國人通訊約12萬次，其依據是外國情報計畫；另種估計可能較不準確，因為會重複計算到，但估計為20萬4000次。

兩個估計數都意味相較一年前的監聽估計數，即大約300萬到340萬次，減少九成以上。聯調局長雷伊(Christopher Wray)3月在國會作證時，曾預覽過某些數值。

國會對本報告的所見所得極感興趣；國會正在衡量要不要新修這條授權偵監的法律，法律到今年年底屆期失效。

這項外國間諜計畫通稱為「外國情報偵監法」(FISA)第702項，允許國安局不必監聽令，就偷聽、偷看住在海外的外國人之通訊。美國人民的數據經常也被吸取，例如外國間諜與住在美國的人通訊。這樣搜查數據可以收穫截聽通訊的內容，以及元數據。

國安官員長年來表示，這項計畫名列最珍貴的情報搜集工具，支援範圍很廣的國安要務，由反恐怖活動，到了解敵國如俄、中的戰略野心，都在其中。

國安局首席律師愛普兒‧多斯(April Doss)日前表示，給總統的每日簡報中，59%的情資，至少部分都由702項計畫取得。

前情報官員指出，由國民兵特薛拉(Jack Teixeira)洩露上網的一些機密文件，也有標記是源自FISA法，其中很多是由702項才取得。