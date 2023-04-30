反禁性別確認治療法案 蒙大拿州跨性別議員遭禁入議會
蒙大拿州民主黨跨性別議員澤菲爾(Zooey Zephyr)在公開反對禁止為未成年提供性別確認(gender-affirming)治療法案後，遭由共和黨掌控的眾議會投票禁止進入議會。
提出禁止動議的是眾議會多數黨領袖文頓(Sue Vinton)，她聲稱澤菲爾鼓勵擾亂會議，且在眾議會議長要求她遵守秩序並且離場時，拒絕遵守命令。共和黨掌控的眾議會26日以68票對32票，通過禁止議員澤菲爾繼續進入議會參與接下來的會議，但她仍然能夠遠端參與投票。
參議會目前已通過該法案；該法案禁止醫師提供，包括青春期阻斷劑(puberty blockers)和荷爾蒙療法等藥物治療，以及任何能「為未成年治療性別不安」的手術，同時也禁止使用公共資金、計劃和僱員進行醫療和手術。
34歲的澤菲爾在2022年贏得選舉，成為蒙大拿州第一個公開變性女議員；澤菲爾指出，自從她表示反對法案以來，就被剝奪在眾議會發言的機會。24日有人抗議澤菲爾遭禁入時也遭逮捕。
共和黨眾議會議長雷吉爾(Matt Regier)表示，所有議員在遵守規定的情況下，都可自由參與辯論；他25日上推特寫到：「不遵守眾議會規則，是澤菲爾議員的選擇。」
「議長要我為不守規則道歉時，他真正想要我做的，是要我在面臨會讓我們群體喪命的法案前保持沉默，」澤菲爾說到，「他要我參與這個會除掉我們群體的法案，而我拒絕這樣做。」
這動議也受到美國公民自由聯盟(ACLU)和美國最大的LGBT民權倡議團體「人權戰線」(Human Rights Campaign)的譴責。
「自由和公開辯論保障是我們民主的核心，」人權戰線主席羅賓森(Kelley Robinson)指出，「這項動議是立法機關，懲罰領導人發聲反對歧視和危險立法，這股令人不安趨勢的一部分。」
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