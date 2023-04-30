反禁性別確認治療法案 蒙大拿州跨性別議員遭禁入議會

蒙大拿州民主黨跨性別議員澤菲爾在公開反對禁止為未成年提供性別確認治療法案後，遭由共和黨掌控的眾議會投票禁止進入議會。(美聯社)

蒙大拿州民主黨跨性別議員澤菲爾(Zooey Zephyr)在公開反對禁止為未成年提供性別確認(gender-affirming)治療法案後，遭由共和黨 掌控的眾議會投票 禁止進入議會。

提出禁止動議的是眾議會多數黨領袖文頓(Sue Vinton)，她聲稱澤菲爾鼓勵擾亂會議，且在眾議會議長要求她遵守秩序並且離場時，拒絕遵守命令。共和黨掌控的眾議會26日以68票對32票，通過禁止議員澤菲爾繼續進入議會參與接下來的會議，但她仍然能夠遠端參與投票。

參議會目前已通過該法案；該法案禁止醫師提供，包括青春期阻斷劑(puberty blockers)和荷爾蒙療法等藥物治療，以及任何能「為未成年治療性別不安」的手術 ，同時也禁止使用公共資金、計劃和僱員進行醫療和手術。

34歲的澤菲爾在2022年贏得選舉，成為蒙大拿州第一個公開變性女議員；澤菲爾指出，自從她表示反對法案以來，就被剝奪在眾議會發言的機會。24日有人抗議澤菲爾遭禁入時也遭逮捕。

共和黨眾議會議長雷吉爾(Matt Regier)表示，所有議員在遵守規定的情況下，都可自由參與辯論；他25日上推特寫到：「不遵守眾議會規則，是澤菲爾議員的選擇。」

「議長要我為不守規則道歉時，他真正想要我做的，是要我在面臨會讓我們群體喪命的法案前保持沉默，」澤菲爾說到，「他要我參與這個會除掉我們群體的法案，而我拒絕這樣做。」

這動議也受到美國公民自由聯盟(ACLU)和美國最大的LGBT民權倡議團體「人權戰線」(Human Rights Campaign)的譴責。

「自由和公開辯論保障是我們民主的核心，」人權戰線主席羅賓森(Kelley Robinson)指出，「這項動議是立法機關，懲罰領導人發聲反對歧視和危險立法，這股令人不安趨勢的一部分。」