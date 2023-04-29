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洩軍機國民兵特薛拉 高中曾因威脅學校被禁止申請槍照

記者顏伶如／綜合報導
遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州空軍國民兵特薛拉擁有許多槍械，臥房布置得像戰地，他高中時期曾被禁止申請槍照，兩年後卻拿到接觸最高軍事機密的安全許可。(美聯社)
遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州空軍國民兵特薛拉擁有許多槍械，臥房布置得像戰地，他高中時期曾被禁止申請槍照，兩年後卻拿到接觸最高軍事機密的安全許可。(美聯社)

遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州空軍國民兵(Air National Guard)一等兵特薛拉(Jack Teixeira)，高中時期曾因威脅學校而被禁止申請槍枝執照；然而事隔兩年後，他卻獲得接觸最高機密的安全許可(security clearance)。

聯邦檢察官提交給聯邦法院的最新資料顯示，特薛拉高中時期的行為問題曾被通報給地方警察局，是他在申請槍枝執照時被發現的疑點之一。特薛拉加入空軍國民兵時曾向調查人員坦承這段往事，但後來還是得到安全許可。特薛拉也曾在後來分享機密檔案的電玩群組裡，向其他網友說過。

檢方根據間諜法(Espionage Act)起訴特薛拉的罪名，包括未經授權擅自保留、傳輸機密國防資料。檢方以存有逃亡之虞為由，要求法院在案件審理期間持續羈押特薛拉，而且特薛拉可能仍有辦法接觸的某些機密資料，對於敵國可能有極大幫助，敵國可能為特薛拉提供庇護，暗中協助他逃離美國。

辯護律師凱利(Brendan O. Kelley)27日對聯邦法官說，特薛拉只是個「21歲的孩子」，到現在仍住在家鄉，如果得以獲釋，將跟父親同住。

現任與前任國安官員說，特薛拉對就讀的狄頓-雷霍巴斯區域高中(Dighton-Rehoboth Regional High School)發出暴力威脅，引起警察注意，申請槍枝執照也遭到拒絕，但不久卻獲得軍事機密的安全許可，由此可見安全審查程序出現失誤。

據指出，美國政府處理安全許可的審查程序，注重排除有財務問題、可疑海外關係、有使用藥物行為模式的對象，擁有犯罪前科者也會喪失資格，但審查程序對於社群網站發文則較不重視。

國家安全局(National Security Agency)前任首席律師格斯特爾(Glenn Gerstell)說：「臥房裡擺放許多槍枝，並不會讓你因此在申請安全許可過程中自動喪失資格。」格斯特爾指出，這個問題並不容易解決。

警察 國民兵 社群網站

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