嚴苛墮胎禁令投票 內布拉斯加、南卡羅來納都被擋下
保守派占多數的內布拉斯加州與南卡羅來納州議會27日分別就一項嚴格的墮胎禁令投票，結果相繼遭遇滑鐵盧；兩州投票結果顯示，共和黨內部已在擔心爭議性極大的墮胎議題可能產生的政治後座力。
南卡羅來納州幾乎全面禁止墮胎的提案未通過，幾個小時後，內布拉斯加州的超過六周禁止墮胎立法也宣告失敗；這兩州目前仍允許產婦在孕期前22周內接受墮胎停止妊娠。
在冗長且激情的演講中，南卡州五位女性州參議員(三名共和黨人和兩位民主黨人)反對幾乎全面禁止墮胎的法案。
共和黨州參議員珊迪·桑恩(Sandy Senn)將這項法案比做反烏托邦小說「使女的故事」(The Handmaid's Tale)，書中將女性視為資產。她說，墮胎法「無論是哪種條例，總是攸關控制，講白了就是如此，而在這個參議會，男性主掌大權」。
南卡州的墮胎禁令由女性議員擋下，但在內布拉斯加州則是由80歲的男性共和黨州參議員李佩(Merv Riepe)阻止。
李佩是最後一輪投票的關鍵，他考量到女性可能在六周內還不知道懷孕，最後一刻放棄支持超過六周禁止墮胎的法案。
李佩表示，他擔心內布拉斯加州版本的法案形同全面禁令，他強調棄權的決定是「個人信念與主張，沒有團體找上門，也沒人請他這麼做」，但他必須對得起自己的良心。
南卡與內州的投票結果引起支持與反對墮胎兩派人士的關注，聯邦最高法院去年6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將決定權下放各州政府後，各州的墮胎規定瞬息萬變。
南部與中西部各州相繼立法禁止墮胎，此議題成為政治辯論主題。
保守派人士遊說共和黨領袖把握機會實施嚴格的墮胎禁令，但各地選民一再展現對於生育選擇權的全力支持，擊潰肯塔基與堪薩斯等保守州的反墮胎修正案。
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