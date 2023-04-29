嚴苛墮胎禁令投票 內布拉斯加、南卡羅來納都被擋下

南卡州參議會三位共和黨籍女性議員以冗長且激情的演講，讓同黨提議的幾乎全面禁止墮胎立法功敗垂成。(美聯社)

保守派占多數的內布拉斯加州 與南卡羅來納州 議會27日分別就一項嚴格的墮胎 禁令投票，結果相繼遭遇滑鐵盧；兩州投票結果顯示，共和黨內部已在擔心爭議性極大的墮胎議題可能產生的政治後座力。

南卡羅來納州幾乎全面禁止墮胎的提案未通過，幾個小時後，內布拉斯加州的超過六周禁止墮胎立法也宣告失敗；這兩州目前仍允許產婦在孕期前22周內接受墮胎停止妊娠。

在冗長且激情的演講中，南卡州五位女性州參議員(三名共和黨人和兩位民主黨人)反對幾乎全面禁止墮胎的法案。

共和黨州參議員珊迪·桑恩(Sandy Senn)將這項法案比做反烏托邦小說「使女的故事」(The Handmaid's Tale)，書中將女性視為資產。她說，墮胎法「無論是哪種條例，總是攸關控制，講白了就是如此，而在這個參議會，男性主掌大權」。

南卡州的墮胎禁令由女性議員擋下，但在內布拉斯加州則是由80歲的男性共和黨州參議員李佩(Merv Riepe)阻止。

李佩是最後一輪投票的關鍵，他考量到女性可能在六周內還不知道懷孕，最後一刻放棄支持超過六周禁止墮胎的法案。

李佩表示，他擔心內布拉斯加州版本的法案形同全面禁令，他強調棄權的決定是「個人信念與主張，沒有團體找上門，也沒人請他這麼做」，但他必須對得起自己的良心。

南卡與內州的投票結果引起支持與反對墮胎兩派人士的關注，聯邦最高法院去年6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將決定權下放各州政府後，各州的墮胎規定瞬息萬變。

南部與中西部各州相繼立法禁止墮胎，此議題成為政治辯論主題。