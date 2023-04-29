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家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

女兒讀貴族級寄宿學校 小病變染敗血症亡 父提告要求關校

記者顏伶如／綜合報導
猶他州「鑽石牧場學院」。(截取自谷歌地圖)
猶他州「鑽石牧場學院」。(截取自谷歌地圖)

每個月學費1萬2000元的猶他州「鑽石牧場學院」(Diamond Ranch Academy)，2022年12月發生一名17歲女學生身體不適向校方反映卻遭忽略，後來宣告不治的事件；家長對學校提告，指控校方人員怠忽職守，應該關校。

根據最新公布解剖報告，女學生因腹膜炎(peritonitis)，又感染敗血症，導致器官衰竭死亡。

該校被喻為「世界級」寄宿學校，已故流行樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)的女兒芭莉絲‧傑克森(Paris Jackson)便是校友。

家屬律師莫特森(Alan W. Mortensen)對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出，17歲的泰勒‧古德瑞吉(Taylor Goodridge)一向健康，原本只是身體微恙，使用抗生素就可治癒。

莫特森說，古德瑞吉在死亡前兩周出現嘔吐、胃痙攣等常見腹膜炎初期症狀。他說，學校從來不曾將古德瑞吉送醫，她向學校反映身體不適，卻一直被忽略，甚至還遭懲處。

猶他州法醫辦公室解剖報告指出，病菌感染後來侵入古德瑞吉的心臟、肺臟、腎臟及胰臟。根據猶他州衛生廳紀錄，古德瑞吉死亡之前至少嘔吐了14次，其中有七次是在11小時內。

古德瑞吉父母在訴狀中指控校方人員對於女兒報告身體不適，以「假裝生病」、「忍著點」做為回應，女兒病情惡化之際，校方人員則告知「多喝水，吃阿斯匹靈」。

古德瑞吉死亡的12月20日當天稍早，校方人員逼迫她起床、洗澡並前往學校醫務室，後來古德瑞吉就死在醫務室裡。莫特森說，「鑽石牧場學院」應該被勒令關閉。

號稱能讓問題青少年經過輔導後獲得長期改善的「鑽石牧場學院」目前仍接受學生申請入學，該校要求法院撤銷古德瑞吉父母的民事訴訟。

猶他州

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