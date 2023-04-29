北卡選區重劃違州憲？高院共和黨籍法官推翻之前裁決

北卡羅來納州最高法院28日翻轉該院去年的裁決，裁定選區劃分屬於州議會權限，法院無權否決。(取自北卡高院官網)

不到一年之前，北卡羅來納州 高等法院民主黨籍占多數的法官裁決，該州依據黨派立場劃分州議會及國會選區的方式，是政治學教科書中典型的「傑利蠑螈」(gerrymander)亂劃選區，違反北卡州憲法；但新當選的共和黨 籍法官28日卻推翻了上述裁決。

北卡高等法院以5比2的投票 結果，推翻自己先前的裁決，理由是法院無權否決州議會通過的決定。

如此一來，共和黨占多數的州議會將得以撕毀去年11月期中選舉時遵照法院命令劃分的選區地圖，依據黨派利益考量重新規劃州參議會和國會選區。

高等法院推翻如此近期內的裁決，是極不尋常的事，尤其當事關舉足輕重的憲法爭議，而且在相關事實完全毫無改變的情況下。

「本州憲法明確將重新劃分選區的權力賦予州議會，並且依據條文內容給予明確限制，」首席法官紐畢(Paul Newby)在多數意見裁決書中指出「如果要由本院設定限制，在司法上並未發現找得到的或可依據的標準符合以上說法。」

但部分法律專家認為，法律見解並不足以掩飾背後的訊息：充滿政治爭議的案件中，判定是非曲直的決定性因素，和法律或判例越來越無關，而在於哪個政黨在法庭上占多數席次。

肯塔基大學法學院州憲法學者道格拉斯(Joshua A. Douglas)表示，「如果你認為先前高等法院的裁決錯了，我們有糾正機制，例如修憲。換了一屆法官不該對法治造成如此巨大的改變，否則判例就不再具有價值，而法官也不過就是政客而已」。

北卡州高等法院同日另外也推翻了兩項限制州議會壓縮選舉權的裁決。高等法院先前裁定：共和黨掌控的州議會所通過的投票人身分認證法，違反了州憲「平等保護人民」條款，如今也迎合黨派利益而遭到推翻。

第二項是地方法院的裁決：不讓服刑期滿，但仍未獲假釋、保釋或其他法院限制的人投票的法律無效。高等法院則認為地方法院「誤用法律，忽視關鍵事實」，才做成上述裁決，因此也予以推翻。

地方法院法官說，該條法律是制定來限制非裔公民投票的過時法律。高等法院法官顯然另有高見。