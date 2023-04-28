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搶救第一共和銀行 美官員與金融業迫切磋商

編譯簡國帆／綜合外電
美國官員正與金融機構迫切協商，希望救助第一共和銀行。(美聯社)
美國官員正與金融機構迫切協商，希望救助第一共和銀行。(美聯社)

隨著美國第一共和銀行（First Republic Bank）引發的憂慮不止，美國官員正與金融機構迫切協商，希望救助第一共和銀行。第一共和銀行的顧問團也正在研擬民間解決方案，希望克服華府的質疑，避免遭美國政府接管。

路透報導，美國聯邦存款保險公司（FDIC）、財政部、聯準會（Fed）等政府機關最近都已開始安排和金融業者開會，希望能拋給陷入困頓的第一共和銀行救生索，目前政府介入，是希望能引入更多參與方到談判桌上，包括銀行和私募股權業者，但還不清楚美國政府是否考慮參與救助行動，但政府的介入已讓第一共和銀行主管更有信心，認為能夠談妥一項協議，避免被FDIC接管。

英國金融時報（FT）則報導，第一共和銀行也希望避免被政府接管，研擬民間解決方案，摩根大通已加入磋商，其他大型機構也可能以某種方式參與，但計畫還沒贏得拜登政府的支持。

第一共和銀行已成為美國3月地區銀行危機以來的最新震央，持續流失存款，且須用Fed的緊急貸款填補失去的存款，因而持續虧損，再度燃起投資人擔憂。最新數據顯示，截至26日當周，Fed透過三項計畫提供給銀行業者的緊急貸款額略增至3,256億美元，為連續第二周增加，凸顯金融體系仍面臨壓力。

路透指出，美國官員仍偏好由民間部門自行達成協議，但業者提出的許多選項，包括創設「不良銀行」等，迄今都未能獲致協議，就算達成交易，救助方也可能要承擔第一共和銀行的損失。

另一方面，Fed金監副主席巴爾預定美東時間28日上午11時（台北時間28日晚間11時），公布Fed對監管矽谷銀行的評估報告，同時眾議院監督委員會已對舊金山聯準銀行在監管矽谷銀行的角色，展開調查。

矽谷銀行 貸款 拜登

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