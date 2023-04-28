遭福斯新聞無預警開除 保守派名嘴卡爾森：很快再見

遭福斯新聞開除的名嘴卡爾森26日晚間推文暗示將復出；據報導，卡爾森因為私下傳訊給他人，對福斯高層及同事語多不屑，才導致被開除。(美聯社)

保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)26日晚間在自己推特帳號貼出一段莫測高深的短片，這是他24日被福斯新聞(Fox News)無預警開除以來首度露臉；卡爾森表示「很快會再相見」，暗示會復出；華爾街 日報(WSJ)報導，卡爾森私下傳訊給他人，對福斯高層及同事語多不屑，才導致被開除。

國會山莊報(The Hill)報導，卡爾森的視頻長兩分多鐘，他說自己了解到，「步出噪音圈才幾天」，就發現「這個國家真正的好人這麼多」。

他再說，休息一下會注意到另件事，便是電視上大多數辯論愚蠢的程度教人不可思議，毫不相關，沒有意義；再過五年甚至不會記得有過這些辯論，他曾是圈內人，大家可以相信他。

卡爾森24日遭福斯新聞開除，震撼仍在媒體界及共和黨內盪漾；福斯並未公布開除卡爾森的理由，只發表聲明，感謝他對該電視網的貢獻。

「紐約時報 」先刊登一篇爆炸性報導，揭露福斯高層在出庭面對多明尼恩投票 系統(Dominion Voting Systems)所提的誹謗指控前一晚，才發現卡爾森2020年選舉時，向外發出的刪塗版簡訊內容。

華爾街日報在26日報導，卡爾森在一則刪塗的訊息裡，提到一名女性高層時，使用了極其粗鄙下流的詞彙，對福斯公司也語多輕蔑、貶損。

卡爾森在視頻中表示，「政黨跟他們的金主對什麼有利於他們達成共識，就會積極勾結，封鎖任何談到這件事的言論。誠實的人說出事實，平靜且不尷尬，他們就變得強大有力。同一時間，本一直想叫他們噤聲的騙子們就退縮，變得較弱。這正是宇宙鐵律。」

多明尼恩控告福斯誹謗，呈堂證物就有卡爾森的私下簡訊，內容顯示他對福斯高層語多不屑，也擔心記者們對前總統川普的選舉舞弊不實宣稱進行查證，會觸怒福斯龐大的收視群。

華爾街日報跟福斯的老闆都是保守派媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)；WSJ報導，卡爾森露骨的簡訊在內部流傳，最後被福斯高層得悉，導致卡爾森最後被開除。

替福斯打官司的律師告訴卡爾森，說他們已成功說服一位法官，讓那些簡訊要刪塗，但卡爾森無動於衷，向同事們表示，倒希望全世界曉得他對福斯高層想法。