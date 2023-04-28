強暴案開審第2天 川普律師控編故事 女作家嗆是事實

作家卡洛爾27日在法庭作證時表示，庭審開始後，社群媒體上出現更多針對她的侮辱，但她「為自己來到這裡，感到無比自豪」。(路透)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普性侵 的官司，27日繼續開庭，川普律師塔科皮納(Joseph Tacopina)盤問卡洛爾，質疑她指控的真實性，暗指她事隔幾十年才於2019年宣稱自己在1990年代中期遭川普強暴，全因看不慣川普從政，並為自己的新書促銷。

卡洛爾當庭怒懟：「這不是宣稱。我被強姦了。那是事實。」

79歲的卡洛爾提出民事訴訟案，26日開始作證陳訴1996年在曼哈頓一家百貨公司更衣間遭川普強暴的遭遇，內容涉及難以想像的細節，包括她在店內與川普偶遇、在內衣區輕浮調情、演變為暴力性侵。

川普27日在新罕布夏州拉票，未出席庭審；預計陪審團會觀看他提供的錄影證詞。

卡洛爾在庭上表示，如果不是#MeToo運動，她對這宗強暴案會永遠絕口不提，但她於2017年撰寫回憶錄之際，前好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)遭多名女子出面指控性侵，這樣的文化轉變改變了她出書主題，促使她決定揭露川普曾對她做過的事。

「我曾感到困惑，我們真的可以大聲說出來而不被擊潰嗎？」卡洛爾27日作證表示，「女性公開談論性侵犯的風潮讓我明白，保持沉默是行不通的，說出來，就有機會減少傷害。」

76歲的川普一再聲稱自己從未見過卡洛爾，還說她「不是他的菜 」；川普這些評論是卡洛爾提出誹謗訴訟的核心；她要求川普賠償並撤回誹謗言論。

紐約州2022年頒布法律，允許性侵受害者控告攻擊者，即使性侵發生在幾十年前亦然，卡洛爾因此於去年11月提起訴訟。

她27日表示，審判開始後，查看社群媒體 就會看到很多針對她的新侮辱，人們稱她為「騙子、蕩婦、又老又醜」； 她作證說：「我為自己來到這裡，感到無比自豪。」