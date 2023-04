前辛辛那提市長、脫口秀主持人斯普林格 79歲癌逝

爭議性電視節目「斯普林格秀」主持人斯普林格27日因胰臟癌過世,享年79歲。圖為他1990年代主持脫口秀的現場照片。(美聯社)

知名電視脫口秀節目主持人斯普林格(Jerry Springer)27日因胰臟癌過世,享年79歲;他的家人發表聲明表示,斯普林格在短暫罹病後,於芝加哥郊區家中平靜去世。

斯普林格1977年曾任辛辛那提市長一年,之後自政界轉入新聞界,1991年至2018年主持爭議性脫口秀「斯普林格秀」(The Jerry Springer Show)長達27季,成為國際知名人物。

「斯普林格秀」以低俗搞笑荒謬著稱,節目中經常出現來賓摔椅子、謾罵互毆的場面,刻意以暴力增強戲劇性,2002年被「電視指南」(TV Guide)冠上「電視史上最糟糕節目」稱號,但收視率長紅證明該節目是流行文化一股力量;他的推特帳號描述自己為「脫口秀主持人,文明終結指揮官」。

2011年斯普林格曾表示,「儘管我在節目裡大開玩笑,但也因為那個蠢節目,我的人生變得不可思議。」他2015年在脫口秀中說道:「主持這個節目25年來,我從不曾覺得我比出現在我們舞台上的任何人好,只是更幸運。」同年,他接受「今日美國報」(USA Today)訪問時說,就算他想淡化節目調性,也辦不到;「我有合約義務,公司買的是關於瘋狂的節目」。

他後來主持廣播脫口秀和兩季國家廣播公司(NBC)的 「美國達人秀」(America's Got Talent),1998年主演電影 「麻辣脫口秀」(Ringmaster),另參加過美國廣播公司(ABC)的「與明星共舞」(Dancing with the Stars)節目。

友人加爾文(Jene Galvin)代表其家人指出,「斯普林格與人連結的能力,是他一生中所有事情成功的核心;無論是政治、廣播電視、或在街上與人合影或談笑。無人能取代他」。

斯普林格1944年二戰時生於英國 倫敦一所防空洞,五歲全家移民 紐約。1973年與韋爾頓(Micki Velton)結婚,1994年離婚,育有一女。