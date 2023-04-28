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前辛辛那提市長、脫口秀主持人斯普林格 79歲癌逝

記者胡玉立／綜合報導
爭議性電視節目「斯普林格秀」主持人斯普林格27日因胰臟癌過世，享年79歲。圖為他1990年代主持脫口秀的現場照片。(美聯社)
爭議性電視節目「斯普林格秀」主持人斯普林格27日因胰臟癌過世，享年79歲。圖為他1990年代主持脫口秀的現場照片。(美聯社)

知名電視脫口秀節目主持人斯普林格(Jerry Springer)27日因胰臟癌過世，享年79歲；他的家人發表聲明表示，斯普林格在短暫罹病後，於芝加哥郊區家中平靜去世。

斯普林格1977年曾任辛辛那提市長一年，之後自政界轉入新聞界，1991年至2018年主持爭議性脫口秀「斯普林格秀」(The Jerry Springer Show)長達27季，成為國際知名人物。

「斯普林格秀」以低俗搞笑荒謬著稱，節目中經常出現來賓摔椅子、謾罵互毆的場面，刻意以暴力增強戲劇性，2002年被「電視指南」(TV Guide)冠上「電視史上最糟糕節目」稱號，但收視率長紅證明該節目是流行文化一股力量；他的推特帳號描述自己為「脫口秀主持人，文明終結指揮官」。

2011年斯普林格曾表示，「儘管我在節目裡大開玩笑，但也因為那個蠢節目，我的人生變得不可思議。」他2015年在脫口秀中說道：「主持這個節目25年來，我從不曾覺得我比出現在我們舞台上的任何人好，只是更幸運。」同年，他接受「今日美國報」(USA Today)訪問時說，就算他想淡化節目調性，也辦不到；「我有合約義務，公司買的是關於瘋狂的節目」。

他後來主持廣播脫口秀和兩季國家廣播公司(NBC)的 「美國達人秀」(America's Got Talent)，1998年主演電影「麻辣脫口秀」(Ringmaster)，另參加過美國廣播公司(ABC)的「與明星共舞」(Dancing with the Stars)節目。

友人加爾文(Jene Galvin)代表其家人指出，「斯普林格與人連結的能力，是他一生中所有事情成功的核心；無論是政治、廣播電視、或在街上與人合影或談笑。無人能取代他」。

斯普林格1944年二戰時生於英國倫敦一所防空洞，五歲全家移民紐約。1973年與韋爾頓(Micki Velton)結婚，1994年離婚，育有一女。

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