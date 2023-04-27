瞞報千人計畫酬勞 哈佛前教授李柏說謊判軟禁6個月

前哈佛大學教授李柏因隱瞞參與中國千人計畫並支領酬勞，26日被判刑。(路透)

哈佛大學 前教授李柏(Charles Lieber)遭調查他與中國政府關係時說謊，2021年12月被定罪，波士頓聯邦法院法官左貝爾(Rya Zobel)26日判李柏軟禁六個月，罰款5萬元，另坐牢兩天，被押期間已抵除。

檢方說，左貝爾的判決還包括兩年看管、償還3萬3600元給國稅局。

李柏是著名的奈米科學家，曾任哈佛大學化學系主任，目前罹患癌症，他否認做錯任何事。

司法部2018年發動「中國行動」，針對中國的經濟間諜和智慧財產竊賊展開大規模調查。李柏涉及中國政府人才招募的「千人計畫 」(Thousand Talents Program)，卻未對調查人員吐實，也未告知他有中國的銀行帳戶，報稅不實，遭聯邦檢方起訴。

川普啟動的「中國行動」沒抓到幾個真正的嫌犯，反而引發不少批評，導致學界人人自危，刺激反亞裔情緒。拜登政府於2022年2月終結這項行動，不過強調，仍將繼續追查中國威脅美國安全的疑案。

聯邦檢方指出，有意爭取諾貝爾獎的李柏2011年擔任武漢 理工大學的「策略科學家」，藉此身分參加中國政府的「千人計畫」，協助招收外國研究人員。

李柏為中國的大學工作並不違法，但檢方認為李柏曾向國防部和國家衛生研究院領取過1500萬元研究經費，在被詢問到他在中國千人計畫中的角色時，他卻說謊。

武漢大學每月支付他5萬美元薪水，外加一筆15萬8000美元生活津貼。他把這筆錢存入中國銀行帳戶。檢方說，李柏2013和2014兩年申報所得稅時，都沒列舉這筆收入，也未向美國政府報告他有中國銀行帳戶。