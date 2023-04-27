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拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

欠稅1.5萬房遭法拍4萬全充公 94歲婦不服告上最高院

記者張聲肇／綜合報導
明州94歲老婦人泰勒為自己爭權益，一路告到聯邦最高法院。(取自Pacific Legal Foundation)
明州94歲老婦人泰勒為自己爭權益，一路告到聯邦最高法院。(取自Pacific Legal Foundation)

明尼蘇達州94歲老婦人泰勒(Geraldine Tyler)因欠稅1萬5000元，名下的共有公寓遭到法拍，但她竟然連一毛錢都沒拿到，於是她怒告當地郡政府獨吞房款扣除欠費後的2萬5000元利潤，一路上訴到最高法院，大法官26日似乎很同情這位原告。

明尼蘇達州一名年逾90的老婦因積欠1萬5000多元稅款，房子被法拍的錢全被沒收，...
明尼蘇達州一名年逾90的老婦因積欠1萬5000多元稅款，房子被法拍的錢全被沒收，向聯邦最高法院申訴，高院大法官26日似乎站在原告的一邊。圖為位於華府的最高法院。(美聯社)

泰勒1999年在明尼亞波利斯市北邊買了間單房公寓，住了10多年後，搬到安養中心，2011年起就未繳房屋稅和管理費，結果欠了2311元房屋稅和1萬3000多元利息和罰款等費用。2015年公寓被郡政府沒收。翌年，郡政府將公寓拍賣，得款4萬元，剩餘2萬5000元的獲利竟不分給她。

2022年2月，聖路易聯邦第八巡迴上訴法院駁回太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)代表泰勒提告的官司，原告不服上訴到最高法院。

大法官無法判決款項歸屬，但最高法院至少可以替她爭取發回地院重審的機會，根據理由沒收人民財產抵償欠稅或欠費違背憲法第五修正案「沒入」條款： 沒收人民財產時，應適度賠償損失。

大法官戈薩奇質疑，政府權力大到可以沒收欠稅房子，拍賣後獨吞利潤嗎？價值百萬元的房子，因屋主欠稅5000元，售後所得難道全歸地方政府？

首席大法官羅伯茲也懷疑，地方政府若真有這麼大的權力，那憲法的沒入條款就喪失意義。

自由派大法官傑克遜卻認為，如果最高院做出對泰勒有利的裁決，影響非同小可，會不會造成「更大，更實際」的問題？

明尼蘇達州法律規定，屋主有三年的時間可以繳付稅款，也給屋主買回被沒收房產的機會，代表州政府的律師說，美國法律向來主張地方政府經合法程序可沒收違規財產，不需賠償。

太平洋法律基金會說，各州法律不同，有些州把法拍屋利潤還給屋主，亞利桑納等六州允許原屋主付清欠稅後，取回房產。

大法官 利潤 明尼蘇達州

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