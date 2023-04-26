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前十分鐘才知 卡爾森、勒蒙被開除 火速聘同一律師

記者胡玉立／綜合報導
擅長代表娛樂媒體名人爭取權益的重量級律師弗里德曼。(弗里德曼官網)
擅長代表娛樂媒體名人爭取權益的重量級律師弗里德曼。(弗里德曼官網)

福斯新聞網(Fox News)當家主播卡爾森(Tucker Carlson)24日遭閃電解聘，有線電視新聞網(CNN)晨間新聞主播勒蒙(Don Lemon)幾乎同時傳出被解僱消息，震撼新聞界。華爾街日報和紐約時報都報導，卡爾森一直到福斯新聞發聲明宣布雙方「同意分道揚鑣」前十分鐘，才得知自己「被辭職」了。

無獨有偶，卡爾森和勒蒙兩位當事人都在工作丟掉不到24小時內，火速決定聘請娛樂媒體的重量級律師弗里德曼(Bryan Freedman)來處理遭解僱事宜。

弗里德曼以代表被電視台解雇的客戶積極提訴而聞名，曾經為遭國家廣播公司(NBC)終止合約的主播梅根‧凱莉(Megyn Kelly)爭取到約3000萬元賠償。2021年12月被CNN解僱的前紐約州長胞弟克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)也是聘請弗里德曼當律師，向CNN求償1億2500萬元的官司仍在進行中。

福斯新聞在宣布卡爾森離職前幾小時，仍在替他當晚黃金時段新聞節目「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)打廣告，顯示高層是突然決定開除他。

卡爾森被開除前，福斯新聞與「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)甫達成7億8750萬元巨額和解；法庭文件曾披露了卡爾森有關公司的一些私訊。消息人士告訴洛杉磯時報，福斯集團主席梅鐸(Rupert Murdoch)開始認為卡爾森對1月6日國會暴亂的陰謀論報導太過頭；卡爾森還是另一場歧視訴訟的核心人物，官司才要開始。

為福斯工作14年的卡爾森，顯然不知道上周五(21日)的「卡爾森今夜秀」是他的最後一集，還向觀眾說「下周見」。「野獸日報」(The Daily Beast)報導，卡爾森獲知被解僱時，曾對下屬說：「我不知道發生了什麼事。」

CNN的勒蒙24日推文對自己被開除感到「震驚」，他寫道：「在CNN工作17年，我本以為管理層的某人會體面地直接告訴我。」但CNN提出異議指稱，「管理層曾提供與他會面的機會，他卻選擇在推特發聲明」。

卡爾森(右)與勒蒙(左)同一天被各自的公司開除。(路透)
卡爾森(右)與勒蒙(左)同一天被各自的公司開除。(路透)

華爾街 紐約時報 紐約州

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