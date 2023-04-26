格洛西普3度逃死 奧州新檢察長擬要求赦免

三度與死神擦身而過的奧克拉荷馬州死囚格洛西普。(美聯社)

奧克拉荷馬州 新任總檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)擬在26日要求「赦免暨假釋委員會」(Pardon and Parole Board)赦免死囚格洛西普(Richard Glossip)死刑，此舉與檢長辦公室最高領導人拒絕開恩的慣例大相逕庭。

格洛西普被判死刑備受爭議，有人認為他是無辜的。在諸多爭議下，他已三度與死神擦身而過，在處決前最後一刻被延期，其中一次距離死刑室僅數呎之遙。

卓蒙德寫信給五人組成的赦免暨假釋委員會，提到他嚴肅關切格洛西普判決的公平性，並引述二份建議重審的獨立評估。

卓蒙德說，對於赦免暨假釋委員會先前審理的每一個案件，該州都對定罪完整性充份有信心，惟有格洛西普案並非如此，未曾向陪審團披露物證。

卓蒙德先前要求奧克拉荷馬刑事上訴法庭撤銷格洛西普的定罪，在法庭文件中，他說對審判諸多擔憂，包括格洛西普關鍵證人對精神病治療和服用情緒穩定藥物的原因向陪審團撒謊。法院上個月拒絕撤銷，為5月18日格洛西普執行死刑鋪路。

格洛西普如今60歲，1997年因雇人謀殺老板范特里斯(Barry Van Treese)而被判刑，主要基於同案被告斯尼德(Justin Sneed)的證詞；斯尼德承認搶劫並殺害范特里斯，但稱因為格洛西普同意支付他1萬美元才動手殺人。 斯尼德被判終身監禁。

五人委員會將評估格洛西普的寬恕建議，若多數人建議寬恕，將交由奧州州長斯提特(Kevin Stitt)決定是否執行死刑、或改為無期徒刑。

卓蒙德說，為了讓人們對刑事司法系統有信心，他有責任不忽視證據和事實。

格洛西普三度距離處決僅幾個小時，2015年9月，典獄長發現注射用之致命藥物有誤，那次閃失讓執刑擱置近7年。

反死刑倡議者羅傑(Lea Rodger) 去年在奧州監獄 舉行小型婚禮，與格洛西普結婚。