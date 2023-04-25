公務員屏蔽批評貼文 是否侵害言論自由 最高院審理

最高法院24日受理兩宗有關公職人員是否有權封鎖民眾在社群媒體上的發言案，由於兩案都涉及憲法第一修正案保護的言論自由，因此受到關注。圖為最高法院外觀。(路透)

美國最高法院連續接獲兩宗言論自由上訴案，主要爭點是公務員是否有權在社交媒體上屏蔽批評政策的貼文；高院 24日決定審理這兩件有關憲法第一修正案的爭議。

第一宗上訴案由南加州 波威市公立學校教育 委員會兩名委員提出，家長要求這兩名教委恢復家長上傳到該議會臉書和推特帳戶上的文章，地方法院裁決家長勝訴，但學委不服，因此向高院上訴。

第二宗上訴案則是密西根呼倫市人林德奇(Kevin Lindke)提出，他告當地市府官員不准他在臉書上發表批評政府抗疫政策的文章，結果地方法院裁決他敗訴。

兩案的主要爭點是，公務人員在社媒上「禁止」某種意見的表達，是否違背憲法保護言論自由的規定。

2021年最高院也曾收到類似的上訴案，當時是前總統川普在推特上封鎖批評他的人，不准對方發表言論，地方法院以他違反憲法第一修正案為由，判他敗訴，川普不服，上訴到最高院，因為他任期已到，不再具備公務員身分，最高院認為無必要裁審，全案無疾而終。

南加州波威市學區教委歐康諾諾-拉特克里夫(Michelle O'Connor-Ratcliff)和讚恩(T.J. Zane)受不了學生家長加尼耶夫婦( Christopher and Kimberly Garnier)在官網上發表數百篇批有關種族和學校財政的文章，悉數刪除，家長告兩人剝奪他們的言論自由。

2021年，加州聯邦法院裁決加尼耶夫婦勝訴，兩名學委不服上訴；舊金山第九巡迴上訴法院維持原判，理由是教育委員在社媒的身分就是公務員，職責是「當作與民眾溝通的管道」，而家長所談都是和學區教育有關事項。

密西根州案中，林德奇說市府經理弗瑞德(James Freed)把他批評政府政策的文章移除掉，妨礙他的言論自由。

2021年密州聯邦法院裁定弗瑞德勝訴，林德奇上訴，聯邦第六巡迴上訴法院以弗瑞德執行公務為由，維持原判。