中國製太陽能板 眾院將重啟提高關稅法案 拜登誓言否決

中國被指透過東南亞國家輸出太陽能板來美國，導致眾院本周將就重啟對中國公司產製太陽能板徵收關稅的法案，但拜登總統表示將否決法案。圖為泰國工人檢查新出廠的太陽能板。(路透)

眾院 本周將通過兩黨協議提出的法案，重啟對中國公司產製太陽能板徵收的關稅 ，拜登 24日警告說，即使通過，他將否決。

中國透過東南亞國家對美國輸出太陽能板，拜登下令停止對「攸關美國清潔能源政策」的產品徵收關稅，因為全美所需太陽能板80%靠進口。但國會議員以保護美國勞工與企業為由，蓄意立法逼政府重新對中國產製的太陽能板徵收高關稅。

拜登說，暫停徵稅的政策必須持續，才能確保美國業者有便宜的太陽能板可以運用，重啟關稅法案如果通過，不但會破壞能源轉型大計，也會對乾淨能源市場的投資與就業造成「極大的不確定」。

裝置太陽能板，提供「清潔」的電力，能夠創造很大的經濟動能，白宮說，商業部暫停徵收進口太陽能板關稅政策，只是過渡性措施，目的是要確保美國太陽能發電業的興旺，等美國工廠能夠生產足夠的太陽能板，美國能源業者就可購買「美國製造」的產品。

眾院提出的這條法案，預料也將獲得參院的支持，因為它不需要60票，只要過半數51票即可。

眾院共和黨利用國會審議法「優先決議案」的規定，推動重啟太陽能板關稅法案，逼迫明年須競選連任的民主黨參議員「為選票而站隊」。

拜登已否決過兩個會打擊環保政策的法案，眾院無法以三分之二的票數壓過總統的否決。第一個如果成為法律，會打擊勞動部有關退休基金投資「環保社會與公司治理」股票的法規；第二個會限縮環保署保護小水道和濕地的權力。

拜登政府說，2024年6月前暫停徵收進口太陽能板關稅的政策，目的是讓清潔能源業者能夠提供廉價太陽能電力，希望撐到國內太陽能板廠商能夠滿足國內業者需求為止。而一家中國廠商和一家加拿大廠商透過馬來西亞、高棉、泰國和越南，得以低關稅出口太陽能板到美國。拜登已簽署的氣候與基建法獎勵太陽能板的生產。