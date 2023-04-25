趕上潮流 國安部引進AI協助邊界檢查

國安部長梅奧卡斯表示，將研究如何利用人工智慧來執行保護關鍵基礎設施、檢查貨物等與維護國家安全相關的工作。(Getty Images)

聯邦國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，將成立「人工智慧 小組」(Artificial Intelligence Task Force)來研究，如何利用人工智慧(AI )來執行從保護關鍵基礎設施、檢查貨物到揪出奴工製造產品等各種任務。

AI雖然早已不是新科技，但隨著OpenAI ChatGPT的暴紅，各國也趕緊研究該如何更好利用AI技術，防止AI助長假訊息傳播和犯罪活動。

梅奧卡斯表示，AI會「徹底改變威脅範疇」，並指出國安部會利用AI來保護國土安全，防止這項革命性技術遭惡意使用。

他說，AI小組也將會探索，要如何在入口貨櫃篩檢 上更好利用AI，像是篩檢是否有載有鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)或奴工製造產品等非法商品。

梅奧卡斯同時也敦促可用AI來保護電網和供水系統，這兩者都容易成為對手攻擊的目標；他說，「科技日新月異，我們現在正處於關鍵時刻，需要我們馬上就採取行動」。但他也強調，AI的力量很驚人，但AI發展目前仍屬「萌芽階段」，現在就要判斷AI技術是利是弊，還為時過早。