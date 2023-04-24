馬斯克星艦升空爆炸重創發射場 恐影響NASA其他計畫

SpaceX「星艦」日前升空失敗，對美國德州發射場造成不小耗損，從22日照片中可見發射台四周散落著混凝土碎塊。（Getty Images）

美國太空 探索科技公司（SpaceX ）的有史以來最強大火箭「星艦」（Starship）20日首次升空後約4分鐘，就在墨西哥 灣上空爆炸。法新社報導，修復試飛造成的損壞預計耗時數月，可能導致其他原定試飛計畫延後，並拖慢美國國家航空暨太空總署（NASA）針對即將到來的月球任務研發火箭的計畫。

試射數天後，一名法新社攝影記者到德州發射場，看見發射台周圍景象荒蕪，混凝土碎塊及扭曲的金屬板散落四處。一張在社群平台上流傳的照片更顯示火箭發射台下方出現一個巨大坑洞。

根據SpaceX公布的影片，星艦起飛過程中有大量碎片被炸飛到遠達420公尺外的墨西哥灣。據當地媒體，數公里外的小鎮上空也在火箭發射後不久出現一團煙塵。

執行長馬斯克（Elon Musk）22日在推特上承認，發動機加速運轉時的力量可能足以粉碎混凝土，而非僅是侵蝕；法新社認為，這顯示SpaceX的工程師可能低估了首節推進器上的33具「猛禽」（Raptor）發動機的破壞力。

根據發射場的照片，巨大的發射塔仍屹立在原地，火箭支架雖有受損，但大致完好。麻省理工學院（MIT）航太與工程學教授威克（Olivier de Weck）表示，火箭碎片和干擾區域半徑可能遠超出所有人預期；發射台的主要損壞部分是發射台下方、火焰衝擊之處，而修復可能得花數月時間。