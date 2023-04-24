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1分錢硬幣成本逾2.5分錢 議員提案改變生產方式撙節開支

記者胡玉立／綜合報導
由於原物料價格上漲導致製幣成本飆升，現在製造一枚5分錢鎳幣的成本已超過10分錢。(美聯社)
由於原物料價格上漲導致製幣成本飆升，現在製造一枚5分錢鎳幣的成本已超過10分錢。(美聯社)

通貨膨脹使得1分錢變得更沒價值，卻讓鑄造1分錢硬幣變得更昂貴。由於原物料價格上漲導致過去兩年製幣成本飆升，現在鑄造分發每枚1分錢硬幣的成本超過2.5分錢，製造一枚5分錢鎳幣的成本更超過10分錢。部分國會議員表示，現在是政府止損和撙節開支的時候了。

愛阿華州共和黨聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)和新罕布夏州民主黨聯邦參議員哈桑(Maggie Hassan)20日提案，允許鑄幣廠改變生產方式，以節省原料成本。

「花納稅人10分錢才造出一枚5分錢鎳幣，完全不合理，只有華府才會幹這種虧本的造錢事業，」恩斯特表示，「依常識進行的兩黨合作法案，可修改某些硬幣的成分，降低成本，並允許無縫過渡到流通。省1分錢，就代表少借1分錢。」

聯邦報告指出，每分錢生產成本在過去兩年增加近1分錢，2022財政年度生產1分錢的平均成本為2.72分錢；一枚5分錢鎳幣的成本為10.41分錢；製造10分錢和25分錢硬幣的成本也上漲，但因面值較高，且10分硬幣非常小，不需太多材料，還不至於賠錢。

近20年來，某些硬幣的虧損已成常態，過去兩年成本飆升則讓情況變本加厲。鑄幣廠2022年生產14億枚5分錢鎳幣，總面值約7200萬元，製造成本約1億5000萬元，淨虧損約7800萬元；同年生產55億個1分錢，虧損達9270萬元。但生產10分錢和25分錢的獲利抵消1分錢和25分錢的損失。

鑄幣局多年來持續針對改變硬幣成分，研究各種選擇，迄今研究過九項修改提議。去年鑄幣局已對新版硬幣進行大規模測試，目前仍正在進行小規模改進。恩斯特和哈桑的法案，將要求鑄幣廠考慮如何無縫過渡以及新版硬幣在自動投幣機的運行情況。

參議員 新罕布夏州 愛阿華州

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