賠近8億後 福斯新聞網保守派路線依然故我

福斯新聞網日前支付和解金近8億元後，專家觀察發現，福斯全無修正的跡象。圖為福斯新聞網紐約總部。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)幾天前付和解金將近8億元，擺平自己播送2020年總統選舉大播謊言的官司，外界本以為該保守派媒體會有所改變，但專家觀察數日，發現福斯依然故我，全無修正的跡象。

美聯社報導，以福斯新聞三大主播卡爾森(Tucker Carlson)、漢尼提(Sean Hannity)、殷格哈姆(Laura Ingraham)20日的節目主攻拜登 總統的兒子杭特．拜登(Hunter Biden)；殷格哈姆在節目中警告，「左派要你只把政府當家人」；漢尼提主打幾個名氣響的「惡棍」，也就是眾議員 歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)及副總統賀錦麗。卡爾森揶揄一場談論種族不平等的演說，指演說意指「白人直男很壞」。

專家懷疑福斯與「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)公司的和解案，能對保守派媒體的路線，有多大的修正作用。

例如康乃狄克州陪審團去年判決，男子瓊斯(Alex Jones)必須為散播陰謀論，說沒有珊迪胡克小學(Sandy Hook)大規模槍擊案，是那群父母在演戲，而賠償被害學生的父母9億6500萬元。范德堡大學教授哈默(Nicole Hemmer)指出，瓊斯不改陰謀論，只是較不指名道姓而已。

時光奔往2024年選舉，電台主播艾力克森(Erick Erickson)預測，保守派媒體要採納前總統川普或任何政治人物宣傳的否定選舉言論，顧忌會較多。其中以福斯的反應最值得觀察。

美聯社認為，福斯對保守派的支配力，與2020年選舉過後幾無變化。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)傳播學教授梅根 ．鄧肯(Megan Duncan)指出，福斯雖在和解案中認可法官的看法，即福斯對原告多明尼恩散播不實消息，但並未道歉，這一點對批判福斯的人意味更深遠，而非對福斯的粉絲。

梅根指出，對收看福斯的觀眾，除非是意識形態跟他們相同的人批判福斯，不然沒那麼重要；那些觀眾就算追和解案的新聞，也很快就忘掉了。