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不堪虧損 家用品連鎖店Bed Bath & Beyond申請破產保護

編譯俞仲慈／綜合23日電
全國知名家用品連鎖店Bed Bath & Beyond 23日向新澤西州地方法院申請破產保護。(美聯社)
全國知名家用品連鎖店Bed Bath & Beyond 23日向新澤西州地方法院申請破產保護。(美聯社)

全國知名家用品連鎖店Bed Bath & Beyond由於不堪長年虧損，於23日向新澤西州地方法院申請破產保護，負債額初估10至100億元，預計6月30日前關閉旗下所有門市。不過，目前自Sixth Street Specialty Lending, Inc.取得約2億4000萬元融資，Bed Bath旗下360家分店以及網購平台Buy Buy Baby仍可繼續為客戶服務。

總部位於新州的Bed Bath發表聲明表示，「自願申請破產保護以期有序不亂地結束營業，透過有限的銷售過程，徵求對部分或全部業務、單筆或分割經營有興趣的買家。」

法院資料顯示，Bed Bath目前員工有1萬4000名，與2022年2月的3萬2000人相比，雇用人數大幅減少，在申請破產保護後，意味著有數千人將失業。

創立於1971年的Bed Bath多年來一直是國內享負盛名的大型連鎖店，提供種類繁多的日用品和寢具，也是最早向消費者推薦氣炸鍋和單杯咖啡機等流行小家電的業者，經常推出15%至20%折扣券，廣受消費者好評。

不過近十年來，Bed Bath因為銷售品項雜亂無章，加上網路經營策略落伍，無法和其他大型連鎖店目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)競爭，銷售業績一落千丈。

2019年底，Bed Bath自目標百貨挖腳特里頓(Mark Tritton)，企圖力挽狂瀾，不過特里頓上任後，改推全新自有品牌，對銷售低迷的Bed Bath更是雪上加霜，隔年2022年6月被革職，改由葛洛夫(Sue Grove)繼任執行長，主打國產商品，但由於供應鏈不穩定，2021年假期銷售旺季，旗下200種暢銷商品、包括個人家電和3C產品居然缺貨，成為壓垮Bed Bath最後一根稻草。

GlobalData Retail總經理桑德斯(Neil Saunders)表示，「就像看到偶像死亡，很多人都是看著它長大，但不幸的是，即使身為零售商也無法免於受到財務危機波及。」

Bed Bath去年8月關閉150家分店，並裁員20%，而且截至2月25日前的營業季度比前一年同期大幅減少40%至50%。

破產 目標百貨 新澤西州

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