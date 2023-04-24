我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

珍珠港事變亞利桑納號老兵102歲去世 剩1倖存者

編譯潘勛／綜合23日電
日本偷襲珍珠港事變中，戰艦亞利桑納號遭炸沉，唯二倖存艦上水兵帕茨22日去世，享嵩壽102歲。(美聯社)
日本偷襲珍珠港事變中，戰艦亞利桑納號遭炸沉，唯二倖存艦上水兵帕茨22日去世，享嵩壽102歲。(美聯社)

1941年日本偷襲珍珠港事變中，戰艦「亞利桑納號」(USS Arizona)遭炸沉，唯二倖存艦上水兵、起重機操作兵帕茨(Ken Potts)22日去世，享嵩壽102歲。帕茨曾接受口述歷史專訪，形容當日港內驚心動魄的畫面。

美聯社報導，帕茨在猶他州普洛沃(Provo)家中去世。他戰友的兒子史特拉頓(Donald Stratton)表示，帕茨一直神智清楚，但不易下床；史特拉頓15日還與他交談，很高興自己活到102歲。

帕茨生長於伊利諾州蜂蜜彎角(Honey Bend)，1939年奉召進入海軍。「猶他州國民兵」(Utah National Guard)2021年撰文報導，他在亞利桑納號上擔任起重機操作員，為艦隻進行補給。

帕茨2020年接受「美國退伍軍人中心」(American Veterans Center)訪問，口述1941年12月7日，珍珠港遇襲，他聽到擴音機命令水兵們返回各屬艦隻，於是他登上小船。

他形容自己回到珍珠港，「整個港口都著火了」，船艦洩出來的油著火，猛烈燃燒。夏威夷海軍基地裡，數十艘船艦沉沒、傾側或受損，水兵們被爆炸拋進或者自行跳入滿是油漬的水裡，帕茨與同伴水兵們把幾人拉上小船，平安脫險。

亞利桑納號被炸中之後，九分鐘便沉沒，艦上官兵陣亡1177人，占珍珠港事變美軍死亡總數近半，直到今天戰艦仍停留在幾十年前沉沒的海床上，超過900名死者封留在內。

猶他州 國民兵 夏威夷

上一則

NBC環球執行長薛爾與女員工有染 被免職

下一則

3月退伍軍人危機熱線求助電話 創歷史新高

延伸閱讀

為美國老兵送行

為美國老兵送行
亞利桑納廠面臨缺水挑戰 台積電：規畫蓋再生水廠

亞利桑納廠面臨缺水挑戰 台積電：規畫蓋再生水廠
旅遊／內華達到亞利桑納自駕 重遊死亡谷

旅遊／內華達到亞利桑納自駕 重遊死亡谷
聖荷西越戰紀念碑十周年紀念 老兵、官員齊聚

聖荷西越戰紀念碑十周年紀念 老兵、官員齊聚

熱門新聞

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（華盛頓郡警長辦公室）

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

2023-04-18 01:52
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
過去16年裡曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

2023-04-19 09:01
馬斯克在星艦爆炸後的第一時間反應。(截自影片)

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

2023-04-20 12:02
56歲的比莉‧戴維斯因無故刺傷華裔女生，被控謀殺未遂罪，以及聯邦仇恨犯罪。(美聯社)

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

2023-04-22 21:35

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜