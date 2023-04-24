珍珠港事變亞利桑納號老兵102歲去世 剩1倖存者

日本偷襲珍珠港事變中，戰艦亞利桑納號遭炸沉，唯二倖存艦上水兵帕茨22日去世，享嵩壽102歲。(美聯社)

1941年日本偷襲珍珠港事變中，戰艦「亞利桑納號」(USS Arizona)遭炸沉，唯二倖存艦上水兵、起重機操作兵帕茨(Ken Potts)22日去世，享嵩壽102歲。帕茨曾接受口述歷史專訪，形容當日港內驚心動魄的畫面。

美聯社報導，帕茨在猶他州 普洛沃(Provo)家中去世。他戰友的兒子史特拉頓(Donald Stratton)表示，帕茨一直神智清楚，但不易下床；史特拉頓15日還與他交談，很高興自己活到102歲。

帕茨生長於伊利諾州蜂蜜彎角(Honey Bend)，1939年奉召進入海軍。「猶他州國民兵 」(Utah National Guard)2021年撰文報導，他在亞利桑納號上擔任起重機操作員，為艦隻進行補給。

帕茨2020年接受「美國退伍軍人中心」(American Veterans Center)訪問，口述1941年12月7日，珍珠港遇襲，他聽到擴音機命令水兵們返回各屬艦隻，於是他登上小船。

他形容自己回到珍珠港，「整個港口都著火了」，船艦洩出來的油著火，猛烈燃燒。夏威夷 海軍基地裡，數十艘船艦沉沒、傾側或受損，水兵們被爆炸拋進或者自行跳入滿是油漬的水裡，帕茨與同伴水兵們把幾人拉上小船，平安脫險。

亞利桑納號被炸中之後，九分鐘便沉沒，艦上官兵陣亡1177人，占珍珠港事變美軍死亡總數近半，直到今天戰艦仍停留在幾十年前沉沒的海床上，超過900名死者封留在內。