美航飛機起飛後「撞鳥」起火 俄州緊急迫降

據哥倫比亞廣播公司報導,23日美國航空公司(American Airlines)的一架商用飛機在從俄亥俄州 的約翰格倫國際機場 (John Glenn Columbus International Airport)起飛後,由於發動機與鳥相撞起火而被迫折返。

乘客拍下飛機發動機起火的影片。(影片截圖)

據報導,這架飛機原本預計早上7點45分左右離開約翰格倫機場,飛往亞利桑納州 鳳凰城。

事發飛機已安全降落回出發機場,沒有人員傷亡報告。美國聯邦航空管理局(FAA)正在對這起事故進行進一步調查。

Passengers on an American Airlines flight from Columbus, OH to PHX had a scary experience this morning. The plane rerouted back to Columbus Int’l Airport. There are no injuries.



Airport & FAA officials say a bird strike caused an engine fire.



