訴訟戰打6年…維州男遭警射殺 家屬獲賠500萬

維吉尼亞州男子蓋沙爾遭警方射殺案，政府將以賠償500萬元和解。圖為蓋沙爾家屬在2020年離開聯邦法院。(美聯社)

維吉尼亞州 男子蓋沙爾(Bijan Ghaisar)六年前在華府發生輕微車禍 ，不知何故竟與公園警方發生追逐，遭警方射殺，本案經其父母鍥而不捨上訴，政府21日與其父母達成和解，賠償500萬元。

紐約時報報導，2017年11月17日晚間7時31分，蓋沙爾駕駛一輛綠色吉普(Jeep)大切諾基(Grand Cherokee)多功能車行駛在喬治‧華盛頓紀念公路，據內政部車禍報告，他突然急停，以至於他後頭的車追撞到他。

警方報告指出，後車駕駛因「未保持安全距離」被開罰單，但報告沒說明何以蓋沙爾遭警方追逐。

費郡(Fairfax County)2018年公布的影片自撞車事件發生約六分鐘後開始，內容顯示公園警車在追多功能車，費郡警官追逐在後。

這起追車追了幾個住宅區街道，到晚間7時41分，多功能車在停車標誌停下來，公園警車接著繞到前頭，有效地堵住它。一名警官拔槍逼近駕駛座車門，指著窗玻璃。多功能車略往前開，槍聲便響起。短暫停頓後，因為多功能車繼續前行，又傳出三聲槍響，另名警官此時逼近，由視頻可聽到第五聲槍響。

槍響期間，多功能車轉向右邊，已偏離道路，距標誌幾呎，接近停下來，此時再聽到兩起槍聲；車東倒西歪再開幾呎，偏離路面掉進水溝，又再傳出兩記槍聲。

蓋沙爾家律師表示，他左邊頭部中了四槍、右腕中了一槍，10天後死亡，得年25。

蓋沙爾父母提起訴訟，指控公園警局兩名警官文雅德(Lucas Vinyard)、阿瑪亞(Alejandro Amaya)執法過當；公園警局轄區包括首都附近的喬治‧華盛頓紀念公路。

五年後，蓋沙爾的官司還卡在法律僵局；一開始聯邦檢方拒絕起訴警官，來到2020年，費郡檢察官德斯卡諾(Steve Descano)以過失致死罪起訴兩名警察 ，但聯邦法官駁回本案；德斯卡諾上訴，但維州民主黨籍州檢察長海靈(Mark Herring)連任失利後，繼任的共和黨籍檢察長米亞利斯(Jason Miyares)下令撤消指控。直到21日，蓋沙爾的父母才與政府達成500萬元和解。