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全美在學青少年 25%承認濫用興奮劑

編譯陳韻涵／綜合22日電
最新研究顯示，用來治療注意力不足過動症的處方藥「阿得拉」(Adderall)，是青少年最常濫用的藥物。(美聯社)
最新研究顯示，用來治療注意力不足過動症的處方藥「阿得拉」(Adderall)，是青少年最常濫用的藥物。(美聯社)

國家衛生研究院(NIH)贊助密西根大學(University of Michigan)的研究發現，全美25%在學青少年濫用處方藥「阿得拉」(Adderall)等列管興奮劑。

研究人員發現， 阿得拉具有「感染情緒的效果」，儘管非法利用此類藥物的情況普遍，更多學生合法取得此處方藥，且住在北部地區的白人學生，以及家長教育程度高的孩子濫用情況更嚴重。

負責這項計畫的密西根大學社會研究所監控未來計畫(Monitoring the Future Project)第一作者麥克凱伯(Sean McCabe)表示，「有些學校的學生很少或幾乎未濫用興奮劑，但也有學校裡超過25%的學生以非醫療的方式使用興奮劑。」

國家衛生研究院與密西根大學合作研究的成果日前發表於「美國醫學會期刊公開網路」(JAMA Network Open)，調查數據採樣年分為2005年到2020年，共計全美3284所國高中23萬1141名學生；研究人員透過匿名的方式訪問並收集美國青少年的行為與態度資料。

受訪學生自行評估並回報，過去一年基於非醫療因素服用阿得拉的情況；服藥情況若不是醫療需求，即為濫用。

由於此研究仰賴受訪學生自我評斷，可信度有待商榷，且部分學生可能即便匿名回報也不願吐實。

新冠肺炎疫情期間，阿得拉的使用率暴增，因為許多處方藥的線上購買與遠距診療限制放寬，讓人可以輕易取得部分管制藥；研究人員指出，這敲響了青少年濫用阿得拉的警鐘。

阿得拉原本用來治療注意力不足過動症(ADHD)，卻是青少年最常濫用的藥物，常被當作派對藥或讀書藥 ，因其藥效可讓服用者的精神更集中並保持機警。

許多學生透過同儕取得藥物，而提供藥物的同學往往合法取得處方藥，卻藉此「優勢」濫用藥物。

3月一篇報告發現，10%美國青少年透過處方箋取得此藥，此數據即便在缺乏醫囑的情況下，也不至濫用程度。

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