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陸戰隊員跨境運毒 還招同袍入伙…判刑12年

編譯盧炯燊／綜合22日電
前陸戰隊員薩拉查二世被控參與跨境走私毒品，被判處12年刑期。圖為聯邦海關及邊境保護局在汽車引擎室查獲的毒品。(美聯社)
前陸戰隊員薩拉查二世被控參與跨境走私毒品，被判處12年刑期。圖為聯邦海關及邊境保護局在汽車引擎室查獲的毒品。(美聯社)

美軍一名前陸戰隊員多年來參與跨境走私毒品活動，21日被判處12年刑期；這名前陸戰隊員在入伍前即開始走私毒品，進入軍中後還招募更多陸戰隊員加入運毒行列。

26歲的薩拉查二世(Roberto Salazar II)早在參軍之前已參與跨境走私毒品，其後入伍在聖地牙哥陸戰隊米拉馬爾航空站(Air Station Miramar)駐紮期間，繼續走私毒品。

案情指薩拉查本人及其招募的運毒者，最少涉及數十起運毒活動。這些運毒者包括有陸戰隊員及薩拉查在加州西南學院(Southwestern College)讀書時的同學。

檢方指，這個跨境走私毒品活動早於2015年時已開始，薩拉查先開汽車到墨西哥，將毒品藏在引擎室所在的空間內，然後由其他人駕車返回美國。

他去年被捕後，被控非法進口芬太尼以及串謀分銷海洛因、甲基苯丙胺、可卡因及芬太尼等罪。審件去年10月審結，相關罪名可被判終身監禁，現在獲刑12年，可說是輕判。

聯邦檢察官辦公室表示，薩拉查參與販毒活動之深，甚至委託一名墨西哥作曲家，為他寫了一首民謠來美化走私毒品。其中一句歌詞說，「我想學習並成為一名士兵，但我更喜歡快節奏的生活」。

聯邦檢察官格羅斯曼(Randy Grossman)指出，「這起案件涉及一名陸戰隊員，他本應保護和保衛我們的國家，但卻透過販運芬太尼和其他危險藥物，給美國人帶來巨大傷害。 他還透過招募其他陸戰隊員來做同樣的事情，從而背叛了他的莊嚴誓言。」

毒品 墨西哥 檢察官

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