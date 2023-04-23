公車上狠捅華女7刀 56歲印州婦仇恨犯罪起訴

56歲的比莉‧戴維斯因無故刺傷華裔女生，被控謀殺未遂罪，以及聯邦仇恨犯罪。(美聯社)

印第安納州56歲的婦人比莉‧戴維斯(Billie R. Davis)涉嫌於1月在公車上無故拿刀猛刺一名18歲華裔 女大學生，日前遭聯邦大陪審團起訴；她除了被控謀殺未遂罪，還面臨聯邦仇恨犯罪指控。律師將以她精神失常為由進行辯護。

司法部 表示，戴維斯20日在埃文斯維爾(Evansville)遭聯邦大陪審團起訴，罪名是因受害人的種族和國籍而故意傷害對方。

戴維斯是白人，她被控1月11日在公車上使用折疊刀猛刺來自印州卡梅爾(Carmel)的18歲印第安納大學華裔女生；當時受害者正準備在距離印大布盧明頓校區不到1哩處的公車站下車。

據警方筆錄證詞，戴維斯被捕後告訴警方，她刺傷對方是因為認定該學生是「中國人」，還說「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。

印第安納波利斯星報(Indianapolis Star)報導，一名看過公車監控錄影的探員證詞指稱，戴維斯刺了受害者頭頂七刀後，「將刀折起來放回口袋，然後坐回公車座位。」監控錄像顯示，襲擊發生前，兩名女性沒有任何互動。

根據法庭紀錄，戴維斯被捕後，被控謀殺未遂和嚴重毆打；她1月份對這些指控拒不認罪。代表戴維斯的律師杜格爾(Kyle Dugger)在1月法庭動議中表示，他正代表戴維斯尋求精神錯亂辯護，而她「因精神疾病無法協助準備辯護」。

杜格爾21日表示，隨著聯邦起訴，他預計州級指控將被駁回，戴維斯將被移交聯邦監管。

杜格爾並指出，戴維斯有很長的嚴重精神疾病史，到所謂襲擊當天，都在尋求協助管理病情；戴維斯接受警方偵訊時「極度混亂」也「不知為何被監禁」；她被捕後幾天，在牢裡仍產生幻覺。此外，與她親近的鄰居親友沒人記得她曾表達過種族主義 思想或參與仇恨言論。

襲擊發生後，受害女學生被緊急送醫，家人在1月底表示，傷者已出院，但要求保有隱私，好讓身心進一步康復。