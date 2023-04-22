應對新生減、學費漲 部分大學試驗3年制學士學程

面臨學費上漲、入學人數下降等挑戰，少部分大學正在試驗三年制學士學位學程，作為傳統四年制學位的替代選項。(美聯社)

面臨學費上漲、入學人數下降等挑戰，少部分大學正在試驗三年制學士學位學程，作為傳統四年制學位的替代選項。

三年制提案減少課堂作業要求，提供沒有暑假的全年課程，這些提案獲得一些州立大學及部分文理學院的支持。

上月底，來自幾所高等教育 機構的20多名學者出席喬治城大學(Georgetown University)的會議，討論三年制學程如何穩定輟學率，降低不斷增長的學貸 債務。

除了喬治城大學，還有10家教育機構正處於三年制學程試驗計畫的各種階段，包括美國公立大學系統(APUS)、羅切斯特明尼蘇達大學(University of Minnesota Rochester，UMR)、奧斯哥斯威斯康辛大學(University of Wisconsin Oshkosh)以及猶提卡大學(Utica University)等大學。

UMR校長蘿瑞·卡雷爾(Lori Carrell)負責共同帶領會議以及該校的試驗計畫，她向華盛頓時報(The Washington Times)透露：「我們不能斷定標準的美國四年制框架適合所有人，當前有25%以上的人未能在四年內完成學業，還有許多人根本沒完成學業。」

卡雷爾指出，背負學貸的輟學生主要是家族中第一代上大學的學生、裴爾獎助金(Pell grants)學生以及代表性不足的少數族群學生。

談到試驗計畫，她表示：「三年制的課程作業與傳統四年制課程一樣嚴格，不同之處在於，設計優良、成本較低的學位將幫助更多學生成功。」

試驗計畫將必修課程削減至90到100個學分，為了在三年內達成此一目標，學校刪除大範圍的選修課與核心課程要求，更著重在學生與企業雇主認為必要的課程。

賓州 大學歷史學者贊斯基(Robert Zemsky)表示三年制的概念並不適用於所有人，「我和卡雷爾從試驗計畫汲取到的主要經驗是，只有經濟實力雄厚、學術名譽堅實的機構有可能推行成功的三年制學位計畫。」