美國新聞與世界報導 延後公布法學院、醫學院排名

「美國新聞與世界報導」因為遭許多學校對排名參考數據提出「數量空前的詢問」，因此宣告延後公布全美頂尖醫學院、法學院年度排行榜。(美聯社)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)對於某些大學科系排名方式先前已經引發質疑，如今又因為遭許多學校對排名參考數據提出「數量空前的詢問」，因此全美頂尖醫學 院、法學院年度排行榜的公布被迫延後。

「美國新聞與世界報導」並未說明該兩項排行榜將於何時公布，僅表示排名會在解答各界疑慮之後才會宣布。

「美國新聞與世界報導」發表聲明表示：「我們對於身為新聞機構的角色非常嚴肅看待，目前正努力盡快推出可以讓學生參考的最佳訊息。」

2022年秋季及冬季期間，某些一流法學院、醫學院對具有高度影響力的「美國新聞與世界報導」排行榜提出抗議，拒絕參加評比系統。某些名校的學院院長批評這套排名系統過於武斷，與學校精神使命不符。「美國新聞與世界報導」則說，不管學校是否提供資料，仍將把學校納入排名。

面對外界批評，「美國新聞與世界報導」今年1月間表示，將會修改法學院排名的計算分析方式。不過，某些法學院現在則質疑，新版排名系統的數據可能失準。

過去幾天，哈佛法學院、柏克萊 法學院、喬治城法學院都對「美國新聞與世界報導」提出排名數據錯誤或資料不符的詢問，最受爭議的部分在於畢業生就業 相關數據，包括繼續攻讀其他學位的法學院畢業生在排名系統當中如何評分。

過去幾年裡，「美國新聞與世界報導」都是在3月間公布新最棒醫學院與法學院排行榜，今年原訂在4月18日公布。本月稍早，「美國新聞與世界報導」將禁止事先曝光的內參數據分享給相關學院，並告知今年榜上有名的學校有哪些。

不過，「美國新聞與世界報導」14日宣布，排行榜將延至4月25日公布，以便有更多時間處理外界詢問。

「美國新聞與世界報導」19日說，其他學院的排行將於25日公布，但醫學院、法學院排行以及補充文件將於稍後才會宣布。