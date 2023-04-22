科州女開車時被扔大石砸死 當天至少5起類似案件

駕車時遭人惡意丟擲大型石塊砸中，而不幸喪生的20歲女子巴特爾。(傑佛遜郡警長辦公室官網)

科羅拉多州 19日晚間，接連發生數起行進中的車輛遭天外飛來的大型石塊擊中之事故，已造成至少一名駕駛人喪生。警方懷疑是其他駕駛人蓄意犯行，但目前並未鎖定任何嫌犯。

19日晚間10時45分左右，20歲女子巴特爾(Alexa Bartell)一面開車一面與朋友通話，卻突然默不作聲。朋友發覺她的電話突然沒有聲音，循著手機 位置在野外路邊找到巴特爾的黃色雪佛蘭小轎車，前擋風玻璃上有明顯碎裂痕跡，她癱坐在駕駛座上，早已因傷重而氣絕身亡。根據谷歌地圖顯示，出事地點兩側都是野生動物保護公園。

傑佛遜郡警長辦公室說，當晚巴特爾行經Broomfield市西南印第安納街10600路段時，疑似遭到另外一輛車的乘客或路邊行人惡意投擲大石頭砸中，不幸死亡。

警方說，當晚發生至少五起類似事件，除巴特爾外，還有兩名駕駛人輕傷，另外兩輛汽車 的駕駛人幸運沒有受傷。警方懷疑嫌犯駕駛一輛「淺色皮卡或多功能車」做案，並朝凶殺案方向偵辦。

警長辦公室20日晚貼文表示，排除上述車輛車主與本案的關連性，而且到20日傍晚仍未鎖定任何嫌犯。「我們正和圓石郡警長辦公室以及阿瓦達(Arvada)及西敏斯特(Westminster)市警局合作調查。我們相信可能還有其他受害人。」警方請民眾提供任何有助破案的線索。