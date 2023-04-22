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奧克拉荷馬州春季已至少8個龍捲風 造成3死

編譯周芳苑／綜合21日電
至少八個龍捲風日前席捲奧克拉荷馬州，造成至少三人死亡、數十棟房屋受損。圖為肖尼鎮一棟房屋幾乎被夷為平地。(美聯社)
至少八個龍捲風日前席捲奧克拉荷馬州，造成至少三人死亡、數十棟房屋受損。圖為肖尼鎮一棟房屋幾乎被夷為平地。(美聯社)

春季致命風暴接踵而至，至少八個龍捲風日前席捲奧克拉荷馬州，造成至少三人死亡、數十棟房屋受損，大批搶修人員全力為數千居民恢復供電。

奧科拉荷馬州長史提特(Kevin Stitt)在龍捲風橫掃過後隔天表示，當局仍在評估毀損規模，他前往肖尼鎮(Shawnee)了解災情，當地的奧克拉荷馬浸會大學(Oklahoma Baptist University)幾乎每一棟建築都遭破壞、一家建材店毀損，所幸多位在內避難的人逃過一劫，另有二家長期看護機構、一家醫院受損。

史提特說，走入災區看到的災情不可置信。

史提特也走訪科爾小城(Cole)，當地2人死亡、50至100棟房屋毀損。當局稱，另有第三人受傷後不幸身亡，所處地點尚待確認。科爾所在地麥克萊恩郡副警長吉本斯(Scott Gibbons)說，該郡一名受害者是66歲男子。

春季致命風暴已在全美奪走十餘人性命，包括3月龍捲風橫掃阿肯色州到德拉瓦州導致32人死亡，幾天後，另一場龍捲風在密蘇里州造成5人死亡。

肖尼Papa John's Pizza披薩店員工回想道，颳起龍捲風時他們躲進步入式冷凍室，龍捲風停後，出來看到屋頂和破碎窗戶散落在停車場；該披薩店總經理因曼(Bekah Inman)說，大家都有點情緒失控。

奧克拉荷馬浸會大學大二生候欽(Kennedy Houchin)災難發生時與另30人一起躲在避風室，約二小時後安然出來，她看到校園和肖尼其他地方滿目瘡痍。

風暴最強時，有超過34萬戶斷電，截至20日已減少至約1萬6000戶。風災後，史提特宣布五郡進入緊急狀態。

KFOR-TV電視台報導，奧克拉荷馬市南部居民被困在地下室，而在科爾，兩人躲進排水管道交會處的檢查井(manhole)，毫髮無損。

龍捲風 風暴 奧克拉荷馬州

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