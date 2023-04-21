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全美去年車禍死亡略減 仍近16年新高 官員：是國家危機

編譯周芳苑／綜合20日電
全國公路交通安全管理署初步統計，2022年全美車禍死亡人數為4萬2795人，雖較前一年略降，但仍是一大危機。(美聯社)
全國公路交通安全管理署初步統計，2022年全美車禍死亡人數為4萬2795人，雖較前一年略降，但仍是一大危機。(美聯社)

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)20日公布的初步統計顯示，2022年全美車禍死亡人數為4萬2795人，雖較前一年略降0.3%，但政府官員認為，仍是國家一大危機。

最終數據將於明年春季公布；根據往年經驗，NHTSA的預估值往往與最終版相去不遠。

依季度看，去年第四季微幅減少，連續第三個季度下降。去年車禍死亡人數雖連季減少，但還是接近2021年創下的16年新高紀錄。

NHTSA隸屬於運輸部，運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)透過聲明說，全國持續面臨道路車禍死亡危機，人人都有責任逆轉近幾年來死亡增加的趨勢。

NHTSA聲稱，該部門已採行全國安全系統策略，期能降低車禍死亡人數，其中包括撥款8億餘元協助高事故率地區採取必要計畫。

NHTSA本月稍早公布2021年統計數據時表示，超速、酒後駕駛或分心駕駛的案例都增加。

數據顯示，涉及分心駕駛的死亡車禍增加12%，導致3522人死亡，為此，NHTSA斥資500萬元宣導路上專心駕駛，官員認為，警方可能短報了這類死亡案例。

去年，行人車禍死亡人數增加13%、自行車死亡人數增加2%、未繫安全帶死亡人數增加8%、酒後駕駛死亡增加14%。

此外，超速死亡增加7.9%、與大卡車承載超過1萬磅相關的車禍死亡增加17%。

NHTSA透過聲明說，2022年每1億行駛哩程的死亡率也微降至1.35人，低於前一年的1.37人。

隨著新冠疫情趨緩，更多民眾開車出門，2022年行駛哩程較2021年增加將近1%。

車禍 疫情

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