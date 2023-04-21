不堪虧損 BuzzFeed關閉新聞部門 另外再裁員15%

網路媒體公司BuzzFeed20日宣布關閉新聞部，另外再裁減全公司15%人力，成為數位出版業界又一不敵經濟壓力而倒下的新聞單位。(Getty Images)

網路媒體公司BuzzFeed20日宣布關閉新聞部門，另外再裁減全公司15%人力，成為數位出版業界又一不敵經濟壓力而倒下的新聞單位；Insider也因經濟前景不佳，於20日宣布裁員10%。

BuzzFeed執行長裴瑞提(Jonah Peretti)發函給員工，說關閉新聞部門是公司整頓計畫的一環，新聞部60名員工適合者可轉任其他部門。但BuzzFeed的企業、內容、科技和行政管理等部門，同時也有180人遭裁，占全公司員工總數的15%。

數位媒體一度行情看好，迪士尼、Comcast等業界巨擘紛紛投資 ，但是近年來不堪虧損，Vox Media、Vice和BuzzFeed一樣，都無法兌現籌資時鋪陳的願景。

整體而言，網路媒體業正往直播轉型，而數位出版的主要業務數位廣告逐漸流向Instagram和抖音 (TikTok)等平台。

BuzzFeed等媒體公司順著科技平台把觀眾導向新聞內容的趨勢，以為這樣就可獲利，但實際獲利的是吸引觀眾的社群媒體平台經營者，如臉書的Meta、谷歌的字母(Alphabet)和抖音的「字節跳動」，努力生產內容的媒體業者卻分不到流量市場的利潤 。

裴瑞提說，他「過度投資」新聞部門，以為新聞產品本身就有價值，他自己也很喜歡新聞團隊生產的內容，卻太晚接受現實——社媒平台不願提供財務支援，讓BuzzFeed新聞也可獲利。

「我從這些錯誤學到了教訓，我們團隊要往前走，也學到了今天所做的改變與改進，是創造更美好未來必要的手段。」

BuzzFeed還會繼續在HuffPost上出版新聞，因為這個網站對社媒平台的依賴沒那麼重，也還有利潤。其他部門也只能在「不虧本」的原則下繼續經營，否則也得改弦更張。

始終處於虧損狀態的BuzzFeed新聞部門，成立於2012年總統大選期間，很快就成為政治和調查記者的標竿，2021年因利用衛星照片報導中國政府羈押新疆穆斯林的故事，獲得普立茲獎。