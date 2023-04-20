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禁墮胎藥美服培酮？ 聯邦最高院延後兩天裁決

編譯盧炯燊／綜合19日電
美服培酮。(美聯社)
美服培酮。(美聯社)

聯邦最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)19日再延長中止墮胎藥美服培酮(Mifepristone，又稱RU-486、米非司酮)的臨時禁令至21日晚上，暫時保留在市場的銷售權，讓大法官有更多時間研議作出最終裁決。

德州北區聯邦地區法院保守派法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)本月7日以聯邦食品暨藥物管理局(FDA)未充分評估美服培酮安全風險為由，要求重新審批其銷售許可，一時間天下大亂；拜登政府不服上訴最高院。

受理此案的大法官艾里托早前裁示，暫時阻止下級法院法官卡奇馬力克的裁決時，表示19日會作出最終裁決，現在再決定延長至21日東岸時間晚上11時59 分。

艾里托說，再作出延長是要讓大法官們有更多時間，考量拜登政府及藥廠提出的要求。目前最高法院以6比3的保守派大法官占多數。

自最高法院於2022年6月撤銷「羅訴韋德」案(Roe v. Wade)的婦女墮胎權保護後，共和黨主政的各州即頒布墮胎禁令及限制，而拜登政府則一直支持使用美服培酮。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，白宮準備就此展開長期的法律鬥爭。

目前全國超過一半的人工流產是把美服培酮與另一墮胎藥米索前列醇(misoprostol)一起使用；米索前列醇可單獨用，但與美服培酮同時服用時，墮胎更容易。

根據路透/易普索民意調查顯示，幾乎沒有人支持進一步限制美服培酮；也有68%，包括46%共和黨人反對卡奇馬力克推翻FDA批准美服培酮的決定。

與此同時，製造美服培酮學名藥(Generic，仿製藥)的藥廠GenBioPro19日控告FDA，聲稱即使最高法院最終裁定美服培酮退出市場，它也不會遵守。

FDA是在2019年批准GenBioPro製造與美服培酮完全相同的學名藥。

GenBioPro表示，FDA始終未能確定，如果它被勒令暫停或撤銷批准美服培酮，它將如何給藥廠提供憲法保障，因此GenBioPro決定提出訴訟。目前全國使用的美服培酮三分二都屬學名藥。FDA發表聲明表示對此案不置評。

支持墮胎者19日在最高法院外表達立場，等候大法官就是否禁用墮胎藥「美服培酮」做出...
支持墮胎者19日在最高法院外表達立場，等候大法官就是否禁用墮胎藥「美服培酮」做出裁定。(Getty Images)

FDA 墮胎 大法官

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