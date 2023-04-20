我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

紐約婦減肥術後挨告 診所控她欠費萬餘元

記者顏伶如／綜合報導
華勒斯減掉了體重，卻面臨訴訟。(截自CBS)
華勒斯減掉了體重，卻面臨訴訟。(截自CBS)

哥倫比亞廣播公司(CBS)19日報導，一名紐約婦人接受減肥手術(bariatric surgery)七個月後雖然達到瘦身目的，卻遭診所控告蓄意積欠費用、侵占保險給付款，求償1萬8000元。

報導指出，「紐約減肥集團」(New York Bariatric Group)旗下診所「長島微創手術」(Long Island Minimally Invasive Surgery)控告拉哈凡‧華勒斯(Lahavah Wallace)侵占應該繳給診所的保險給付款，但華勒斯否認指控。

根據紐約州法院紀錄，「紐約減肥集團」過去四年對共計數百名瘦身顧客提出欠款訴訟，其中約有60個案件求償金額超過10萬元。某些被告遭法院裁定敗訴，欠款加上利息必須十年以上才能還清。

報導指出，大型私人創投機構投資的「紐約減肥集團」，每年花費數百萬元在電視、網路以及紐約地鐵打廣告，宣稱減肥手術讓顧客成功瘦身至少100磅，某些顧客接受的手術包括切除部分胃。

住在布魯克林、職業為紐約州政府法務助理的華勒斯說，已經把保險公司核發的支票繳交給診所，沒想到診所竟以她在手術前簽署同意書裡的「網外付款協議」(out-of-network payment agreement)提告。她說：「我完全沒注意自己簽了什麼。」

報導指出，2019年1月至2022年間，「紐約減肥集團」以違反「網外付款協議」提出至少300件訴訟，總計求償金額近1900萬元。顧客簽署的同意書中寫道，承諾在手術後七天之內繳交共同保險(coinsurance)費用，並把向保險公司申請核銷獲准的所有款項全數轉交診所，否則需負擔全額手術費用，外加律師費。

華勒斯在2022年9月聲請破產，但兩個月後診所要求法院不得因為債務人破產而取消積欠手術費用，理由是華勒斯屬於詐騙手段。

紐約減肥集團廣告。(紐約減肥集團臉書)
紐約減肥集團廣告。(紐約減肥集團臉書)

手術 保險 破產

上一則

甘迺迪姪子宣布參選總統 家族卻挺拜登連任

下一則

拜登夫婦報稅 去年總收入近58萬 較前年少3.1萬

延伸閱讀

紐約市府突許可拆除華埠監獄 馬泰批：無視社區呼聲

紐約市府突許可拆除華埠監獄 馬泰批：無視社區呼聲
紐約華埠勿街火災數周後 住戶被允許返家清空行李

紐約華埠勿街火災數周後 住戶被允許返家清空行李
太會起名太好搜 紐約有家餐廳叫「我附近的泰國菜」

太會起名太好搜 紐約有家餐廳叫「我附近的泰國菜」
紐約食物短缺 亞裔家庭最嚴重

紐約食物短缺 亞裔家庭最嚴重

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
65歲屋主摩納翰射殺20歲女駕駛。（華盛頓郡警長辦公室）

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

2023-04-18 01:52
阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，警方16日仍封鎖現場進行調查。(美聯社)

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

2023-04-16 21:23
極有音樂才華的16歲青年亞爾按錯門鈴，遭到屋主射殺，幸未喪命。(美聯社)

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

2023-04-17 21:50

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲