紐約婦減肥術後挨告 診所控她欠費萬餘元

華勒斯減掉了體重，卻面臨訴訟。(截自CBS)

哥倫比亞廣播公司(CBS)19日報導，一名紐約婦人接受減肥手術 (bariatric surgery)七個月後雖然達到瘦身目的，卻遭診所控告蓄意積欠費用、侵占保險 給付款，求償1萬8000元。

報導指出，「紐約減肥集團」(New York Bariatric Group)旗下診所「長島微創手術」(Long Island Minimally Invasive Surgery)控告拉哈凡‧華勒斯(Lahavah Wallace)侵占應該繳給診所的保險給付款，但華勒斯否認指控。

根據紐約州法院紀錄，「紐約減肥集團」過去四年對共計數百名瘦身顧客提出欠款訴訟，其中約有60個案件求償金額超過10萬元。某些被告遭法院裁定敗訴，欠款加上利息必須十年以上才能還清。

報導指出，大型私人創投機構投資的「紐約減肥集團」，每年花費數百萬元在電視、網路以及紐約地鐵打廣告，宣稱減肥手術讓顧客成功瘦身至少100磅，某些顧客接受的手術包括切除部分胃。

住在布魯克林、職業為紐約州政府法務助理的華勒斯說，已經把保險公司核發的支票繳交給診所，沒想到診所竟以她在手術前簽署同意書裡的「網外付款協議」(out-of-network payment agreement)提告。她說：「我完全沒注意自己簽了什麼。」

報導指出，2019年1月至2022年間，「紐約減肥集團」以違反「網外付款協議」提出至少300件訴訟，總計求償金額近1900萬元。顧客簽署的同意書中寫道，承諾在手術後七天之內繳交共同保險(coinsurance)費用，並把向保險公司申請核銷獲准的所有款項全數轉交診所，否則需負擔全額手術費用，外加律師費。