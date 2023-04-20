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佛州禁公校教性別認同擴及12年級 挨轟出發點就是仇恨

記者張聲肇／綜合報導
大批群眾聚集佛州政府大廈，抗議教育委員會將「不准教授與性別認同和性行為有關內容」禁令的適用範圍擴大到12年級。(美聯社)
大批群眾聚集佛州政府大廈，抗議教育委員會將「不准教授與性別認同和性行為有關內容」禁令的適用範圍擴大到12年級。(美聯社)

佛州「不准教授與性別認同和性行為有關內容」的禁令，對象原定為公立幼稚園到公校三年級之幼童，但該州教育委員會19日投票通過將對象擴大到12年級，家長替子女選擇的健康教育等課程例外。

路透報導，這條被批評者譏為「不准說同性戀」的法律，標誌著佛州政治進一步往右傾斜，如今州長德桑提斯任命的教育委員會進一步擴大實施，更顯見有志問鼎白宮的德桑提斯猛力往右衝，想成為保守派的新掌門人。

德桑提斯去年簽署該法案時表示，學童何時可以接受性別教育，該由家長決定，而不是由教師決定。包括拜登總統在內的批評者卻認為，這條法律會讓已夠脆弱的同性戀學生更被邊緣化，連迪士尼樂園經營者都看不順眼而發聲反對，卻遭共和黨圍剿。

佛州教委會投票表決前的公聽會上，發言者多數表示反對，指出法案過於模糊與嚴苛，會讓老師根本不敢提到LGBTQ的字眼或人物。數名變性人作證說，幸虧遇到肯傾聽他們心聲的老師，才打消他們輕生的念頭。但在新規定下，將來違背這項法令的教師，可能被停職，甚至被取消教師執照。

兒女與孫輩都有變性人的巴柏(Denise Barber)說，「這條法律的出發點根本就是仇恨，想擴大實施的人，都該感到羞愧。」

支持法案的人卻認為，未經家長許可，不教授學童「不適齡」的知識並沒有錯；保守派組織「佛州公民聯盟」會員甘迺迪(Ryan Kennedy)說，兒童什麼年紀才可以接觸性取向、性別認同等問題，本來就該由父母決定。

教委會主席狄亞茲(Manny Diaz)說，本案純只澄清一件事：老師只要根據州政府核定的課程大綱上課即可，需要輔導的學生，包括有心理健康問題的學生，可以轉介到學校的專業輔導人員，不須一般教師處理。

佛州 教育 德桑提斯

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