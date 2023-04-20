曼哈頓金融區停車場坍塌 機械狗尋獲遇難者 建物已拆除

位於紐約市曼哈頓下城金融區的一處樓宇停車場，18日下午發生坍塌意外，19日拆除工作。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約曼哈頓 金融區(Financial District)一棟高四層的停車場18日下午突然坍塌，導致一死五傷，由於事發後建築結構不穩，救援人員無法進入，調用機器狗入內勘查，19日下午發現遇難者遺體；初步報告顯示，建築塌方的原因疑為樓內停放車輛過多，整棟樓房已完全拆除。

19日事故現場，起重機逐一從停車場廢墟中吊出被壓壞的車輛。原來倒塌樓房結構不穩，加上大量混凝土碎石，救難及拆除施工困難。

19日下午在拆除工作開始前，機械狗在坍塌廢墟中發現喪生男子遺體。警方證實死者為停車場經理摩爾(Willis Moore)，已在由Little Man Parking經營的停車場工作至少14年。

市消防局初步調查指，此樓建於1925年，可能因年久失修和停放在頂層的車輛過多，不支重壓造成塌陷。曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)辦公室同時展開出事調查。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，這棟建築結構有問題，事發時停車場頂樓停有超過50輛車，需徹查事故原因，採取措施，防止類似事故再發生。他提到，這場悲劇再次證明高科技機器協助救難的重要性。

市府紀錄指出，自1957年被用做停車場以來，該建築有數十起違規記錄，其中有四起仍為未糾正狀態，包括天花板裂痕、混凝土鋼梁缺失、消防出口缺陷、樓梯破損等。

自去年起，市府要求曼哈頓部分地區停車場進行結構檢查，2023年底前向市府提交報告，同時每六年需至少進行一次額外檢查。市政官員稱，坍塌的停車場業主尚未履行這一規定。

本報先前根據「紐約每日新聞」報導指稱該停車場為阿巴卡斯銀行(Abacus Bank)所有，為錯誤信息；國寶銀行(Abacus Federal Savings Bank)澄清，指稱非他們所有。