西南航空當機全面停飛17分鐘 1800航班延誤

西南航空電腦系統18日遭遇間歇性技術問題，班機全面停飛，導致1800多航班延誤，距離去年聖誕節尖峰期間的更大規模失序才短短四個月。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)電腦系統18日遭遇間歇性技術問題，班機幾乎全面停飛，導致1800多航班延誤，距離去年聖誕節 尖峰期間的更大規模失序才短短四個月。

西南航空和聯邦航空管理局(FAA)稱，停飛令已於當天上午稍後解除，停飛僅歷時17分鐘。

西南航空聲明稱，由於電腦系統防火牆故障造成數據連接出問題，公司暫停航班起降以解決問題。

搶修之際，西南航空敦促乘客查看飛航狀態並自行搜尋其他選擇。

根據FlightAware網站，截至美東時間18日中午，西南航空超過四成航班延後起飛，導致全美近三分之二航班延誤，所幸僅十餘架航班被迫取消，與其他各主要航空公司情況一致。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在推特轉貼FAA的停飛公告，建議旅客查看運輸部的乘客權益；布塔朱吉的新聞秘書指出，西南航空停飛並未對其他航空業者造成影響。

研究機構Atmosphere Research Group旅遊分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，停飛17分鐘對西南航空名聲不至於造成長期影響，重點是，該公司須針對原因全力改善，確保不重蹈覆轍。

但曾任美國航空(American Airlines)高管、目前在大學任教的布里頓(Rob Britton)認為，停飛事件恐損害西南航空形象；西南力求快速發展之際對技術投資 不足，而且在孤立文化影響下無法向外尋求解決方案。

去年12月間，西南航空因冬季風暴導致丹佛、芝加哥機場關閉而在10天聖誕節假期期間取消近1萬7000航班，重新安排飛行員和空服員的系統不堪負荷。該公司因一連串航班取消付出10億元成本，運輸部至今仍在調查。

西南航空工會表示，他們早在2021年10月前一次失序後就警告管理高層調度系統出了問題。

西南航空執行長喬丹 (Robert Jordan)已採取行動修復公司聲譽。