我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

輝達今年猛飆90% 漲勢最剽悍 華爾街沒人敢建議賣出

西南航空當機全面停飛17分鐘 1800航班延誤

編譯周芳苑／綜合18日電
西南航空電腦系統18日遭遇間歇性技術問題，班機全面停飛，導致1800多航班延誤，距離去年聖誕節尖峰期間的更大規模失序才短短四個月。(美聯社)
西南航空電腦系統18日遭遇間歇性技術問題，班機全面停飛，導致1800多航班延誤，距離去年聖誕節尖峰期間的更大規模失序才短短四個月。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)電腦系統18日遭遇間歇性技術問題，班機幾乎全面停飛，導致1800多航班延誤，距離去年聖誕節尖峰期間的更大規模失序才短短四個月。

西南航空和聯邦航空管理局(FAA)稱，停飛令已於當天上午稍後解除，停飛僅歷時17分鐘。

西南航空聲明稱，由於電腦系統防火牆故障造成數據連接出問題，公司暫停航班起降以解決問題。

搶修之際，西南航空敦促乘客查看飛航狀態並自行搜尋其他選擇。

根據FlightAware網站，截至美東時間18日中午，西南航空超過四成航班延後起飛，導致全美近三分之二航班延誤，所幸僅十餘架航班被迫取消，與其他各主要航空公司情況一致。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在推特轉貼FAA的停飛公告，建議旅客查看運輸部的乘客權益；布塔朱吉的新聞秘書指出，西南航空停飛並未對其他航空業者造成影響。

研究機構Atmosphere Research Group旅遊分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，停飛17分鐘對西南航空名聲不至於造成長期影響，重點是，該公司須針對原因全力改善，確保不重蹈覆轍。

但曾任美國航空(American Airlines)高管、目前在大學任教的布里頓(Rob Britton)認為，停飛事件恐損害西南航空形象；西南力求快速發展之際對技術投資不足，而且在孤立文化影響下無法向外尋求解決方案。

去年12月間，西南航空因冬季風暴導致丹佛、芝加哥機場關閉而在10天聖誕節假期期間取消近1萬7000航班，重新安排飛行員和空服員的系統不堪負荷。該公司因一連串航班取消付出10億元成本，運輸部至今仍在調查。

西南航空工會表示，他們早在2021年10月前一次失序後就警告管理高層調度系統出了問題。

西南航空執行長喬丹(Robert Jordan)已採取行動修復公司聲譽。

聖誕節 喬丹 投資

上一則

嗆殺記者、懷念可凌遲黑人時光 奧克拉荷馬郡警長停職

下一則

拜登簽署行政命令 擴大平價照護、免費學前教育

延伸閱讀

網絡故障 聖荷西機場西南航空航班大面積延誤

網絡故障 聖荷西機場西南航空航班大面積延誤
防火牆故障 西南航空18日又有數百航班延誤

防火牆故障 西南航空18日又有數百航班延誤
圖輯／明州火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散

圖輯／明州火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散
華府電動野餐船 3年內全美擬增10據點

華府電動野餐船 3年內全美擬增10據點

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
阿拉巴馬州達德維爾鎮15日晚發生大規模槍擊案後，警方16日仍封鎖現場進行調查。(美聯社)

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

2023-04-16 21:23

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」