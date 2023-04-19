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嗆殺記者、懷念可凌遲黑人時光 奧克拉荷馬郡警長停職

記者張聲肇／綜合報導
奧克拉荷馬州麥克科頓郡議會17日的例行會議，現場擠滿了媒體與高舉抗議海報的民眾。(美聯社)
奧克拉荷馬州麥克科頓郡議會17日的例行會議，現場擠滿了媒體與高舉抗議海報的民眾。(美聯社)

奧克拉荷馬州麥克科頓郡(McCurtain County)警長科拉迪(Kevin Clardy)在一場公開會議上揚言要殺記者，還懷念白人可以凌遲黑人的舊日時光；這段談話錄音被當地媒體曝光後，州長史迪特(Kevin Stitt)已要求科拉迪及會議上的有關人員辭職，而科拉迪等人18日遭停職。

奧克拉荷馬州麥克科頓郡警長科拉迪揚言謀殺記者，還懷念白人可以凌遲黑人的舊日時光；...
奧克拉荷馬州麥克科頓郡警長科拉迪揚言謀殺記者，還懷念白人可以凌遲黑人的舊日時光；這段談話錄音被當地媒體曝光後，引發抗議。(麥克科頓郡警長辦公室臉書)

奧克拉荷馬州警長協會( Oklahoma Sheriffs' Association)18日發表聲明，經該協會全體理事一致投票通過，自即日起暫停科拉迪及另兩名警官的會員資格。

不過警長辦公室反咬錄音者「違法」錄音，並威脅以重罪罪名控告洩密各方。警長辦公室在臉書上不談麥克科頓郡紀事報(McCurtain Gazette-News)報導的駭人內容，只說問題很複雜，「很遺憾我們必須處理」。

紀事報發行人威靈翰(Bruce Willingham)說，3月6日郡議會會議結後後，他在會場留下「有聲啟動」的錄音機，因為他懷疑與會者會繼續討論郡內公共事務，而在宣布會議結束後這麼做，違反了奧州的「公開會議法」。

這段錄音內容包括科拉迪、刑警隊長曼寧(Alicia Manning)和第二選區郡議員簡寧斯(Mark Jennings)討論如何處理威靈翰父子。威靈翰的兒子克瑞斯也在該報任記者。

簡寧斯說，「我知道哪裡挖好了兩個洞，也許有朝一日你們會用到。」警長答道，「我有挖土機。」簡寧斯又說，他認識路易斯安那州的兩、三名殺手，「都是很安靜的人。」

郡議員和警方討論內容見諸媒體後，引發各界憤怒與抗議，州長和代表該郡的州眾議員鄧普錫(Eddy Dempsey)都說科拉迪等人該辭職。

奧克拉荷馬州立大學新聞學教授塞內特(Joey Senat)說，根據奧州法律，官員的談話除非有合理請求予以保密，否則錄下談話內容屬合法行為。

奧克拉荷馬州 眾議員 投票

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