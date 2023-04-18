連演35年 歌劇魅影落幕 最後一夜 首任女主角莎拉布萊曼現身告別

連續35年，演出1萬3981場，累積票房超過13億元，百老匯最長壽歌舞劇「歌劇魅影」16日晚畫下句點，歷屆卡司上台謝幕。(美聯社)

「魅惑眾生」35年後，百老匯 演出最久的歌舞劇「歌劇 魅影」(The Phantom of the Opera)16日晚在觀眾起立喝采、香檳碰杯聲中落幕。

在紐約百老匯演出35年的「歌劇魅影」16日晚拉下帷幕，難得登上美琪戲院舞台的首任女主角莎拉‧布萊曼(左)和洛伊德韋伯向觀眾道別。(美聯社)

曼哈頓第44街美琪戲院(Majestic Theatre)第1萬3981場「歌劇魅影」最後一場演出，在「夜晚的音樂」(Music of the night)聲中，現任演員與歷任卡司，包括第一代女主角、扮演女主人翁克莉絲汀(Christine Daaé)的莎拉‧布萊曼(Sarah Brightman)，以及所有工作人員，攜手鞠躬謝幕。

作曲家洛伊德韋伯(Andrew Lloyd Webber)身穿黑色禮服，結黑領帶出場，把這場演出獻給上月癌症過世的43歲兒子尼克，說尼克從小就聽過劇中不少創作曲。布萊曼拉著前夫韋伯的手對觀眾說，「韋伯作曲的時候，尼克就在旁邊。所以，他兒子現在就和我們一起。」

劇本根據法國偵探小說 家卡斯頓·勒胡(Gaston Leroux)1910年的同名愛情驚悚小說改編；製作人麥金塔(Cameron Mackintosh)告訴觀眾，魅影可能重現，時間也許比大家想像的要早；他說：「我當製作人55年，看過不少偉大的作品復出，而『歌劇魅影』當之無愧，所以，這是時間早晚的問題。」

美聯社報導，「歌劇魅影」自1988年1月26日上演以來，美國經歷過經濟衰退、戰爭、恐怖主義和文化轉型，但對歌舞劇這行業最大的打擊，莫過於新冠疫情的持續肆虐，維持劇組的道具、服裝、演員和交響樂團，所費不貲。

它最終還是要落幕，顯示大型歌舞劇，已經和百老匯其他劇院推出的時代新作脫節，但也凸顯大規模、大歌唱的歌舞劇曾經輝煌過。飾演Raoul角色的瑞朵(John Riddle)最後一次演出前說，「要轟轟烈烈收場，就讓它轟轟烈烈吧。今晚一定精采絕倫。」

瑞朵四歲時，就在多倫多看過「歌劇魅影」的演出，「那是我第一次觀賞音樂劇，還不明白舞台劇是什麼。沒想到，過了30多年，竟然由我在百老匯給它做最後演出，真不可思議。」

該劇1986年於倫敦首演，迄今在全球198個城市，用17種語言演出過7萬場，觀眾達1億4500萬人次，僅在紐約百老匯，就累積13億元票房。

魅影落幕後，1996年開演的「芝加哥」(Chicago)成為上演最久的歌舞劇，其次為1997年開演的「獅子王」(Lion King)。